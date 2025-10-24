Guillermo Almada se abre a hacer cambios en ataque ante el Deportivo

La última derrota del Real Valladolid ante el Sporting en Zorrilla (2-3) puede conllevar cambios de futbolistas y hasta de dibujo. A pesar de ... que Guillermo Almada ha mostrado en términos generales una línea muy continuista en las alineaciones, la ofuscada versión ofensiva que muestra el Pucela, unida a la acumulación de partidos en pocos días con la eliminatoria copera ante el Portugalete por medio, colocan al entrenador blanquivioleta ante la idea de agitar el once inicial este domingo frente al Deportivo de La Coruña (Riazor, 21 horas).

«Sí, hacer alguna variante es una posibilidad, por más que el otro día frente al Sporting jugamos muy bien y fuimos muy superiores en el primer tiempo. No lo decimos nosotros, sino las estadísticas, pero nos quedamos sin nada y eso nos duele a todos. Así que, en definitiva, es una posibilidad, sí», concedió Almada durante su comparecencia prepartido de este viernes.

Las permutas apuntan más hacia la zona ofensiva, donde Juanmi Latasa sigue peleado con el gol, que a la zona defensiva, donde los errores cometidos la pasada jornada «fueron más individuales que grupales» y resultan «difíciles de subsanar» si el rival los aprovecha con efectividad. «Lo analizamos, lo miramos y lo trabajamos en la cancha para que no se vuelvan a repetir, pero los jugadores son humanos y a veces se equivocan, como en cualquier profesión. Arriba, hemos mejorad el volumen de juego, pero nos condena la falta de efectividad. Estamos precisando alrededor de 12 o 13 tiros para hacer un gol. Es un disparate. Todas las semanas tenemos presente efectivizar las definiciones en el trabajo. Debemos ser conscientes de que si no trasladamos al marcador las cosas que hacemos vamos a tener problemas para ganar los partidos».

No hay rueda de prensa de Guillermo Almada en la que no se le pregunte por el desempeño de Juanmi Latasa, cuya desesperación por marcar va en aumento. La cuestión recurrente es si el delantero seguirá como gran referencia ofensiva en el once, quedará relegado al banquillo o tendrá al lado a otro punta (Marcos André, principalmente) en busca de más filo colectivo. «Bueno, acordémonos que ahora llegan tres partidos en una semana», desliza Almada en referencia al partido de Copa del próximo miércoles en Portugalete. «Entonces, se va a abrir la posibilidad de jugar para varios futbolistas. Como les digo a ellos, al final lo que marca es el rendimiento colectivo e individual. Quizá el arco esté cerrado para 'Lata', pero su disposición y entrega están siendo buenas, y creo que va a encontrar sus recompensas. Son situaciones que viven muchos delanteros en el mundo, pero mientras tenga ese optimismo, esas ganas y esa disposición, va a encontrar respaldo, no sólo mío sino de los compañeros, por más que también no nos cerrmos a ninguna posibilidad», añade el entrenador, abriendo de nuevo la puerta a cambio de hombres arriba y/o de dibujo táctico.

Porque, como señala Almada, el «arco ya se le abrió» el otro día a Jorge Delgado, lo que concede opciones de disfrutar de más minutos al delantero mostoleño. «Son posibilidades que vamos encontrando para que a todos se les abra el arco. 'Lata' tiene oportunidades, pero otros compañeros también. Esperemos ser más efectivos porque es parte importante para llevarse los partidos».

Otro nombre propio, relacionado con el ataque, es el de Adrián Arnuncio 'Arnu', al que su nuevo contrato como jugador del primer equipo le veda la posibilidad de jugar con el Promesas, algo que Guillermo Almada tilda de «problemático». «Tiene 18 años y no puede jugar en el filial. Eso va en contra de su continuidad y rendimiento porque a esa edad hay que jugar. Y no poder hacerlo en el filial es una locura en un jugador joven. Eso le hace renunciar a algunas oportunidades porque . Y en el primer equipo tiene una pelea difícil y complicada porque están Latasa, Marcos [André], Jorge [Delgado], Mario [Domínguez]… Son muchos en su posición y debe esperar que llegue su chance. Se entrena bien y tiene muy buena disposición, pero para mí es limitante su situación porque le corta la progresión que debe tener un jugador de 18 años, por más que le aparezca alguna oportunidad en el camino».

Uno de los cambios que parecen seguros en el once blanquivioleta ante el Deportivo es la vuelta de Iván Alejo al lateral derecho después de cumplir un partido de sanción ante el Sporting. Almada valora el esfuerzo del vallisoletano para adaptarse a su nueva demarcación desde su tradicional desempeño como extremo. «Cuando juega de delantero está de espaldas y como lateral llega con todo el panorama y la cancha de frente porque no tiene referencia en su proyección. Cuando juega como delantero tiene una marca encima. Lo está haciendo muy bien, más allá de algún error puntual que hemos cometido, sobre todo con las proyecciones y la amplitud que le pedimos permanentemente».

Almada confirmó que ya cuenta con Amath Ndiaye, una vez que el extremo senegalés se ha incorporado a los entrenamientos colectivos sin problema tras acortar los plazos de recuperación tras ser intervenido de una triple fractura facial, y está disponible para jugar con una máscara de protección. En cambio, Sergi Canós Tenés aún será reservado para evitar posibles recaídas tras sus problemas musculares.

En el plano colectivo, el entrenador blanquivioleta puso en el foco en lograr la mayor fortaleza mental en una plantilla que celebró una nutritiva victoria en Burgos hace dos jornadas, pero que ha vuelto a perder el paso tras la derrota frente al Sporting. «La cabeza es más del 50% y tratamos de hablar y apoyar a los jugadores. El respaldo del entrenador es importante. A veces, sin querer, buscando alguna variante, puedes afectar al jugador y mermarle su rendimiento», subrayó Almada, en otra referencia la idoneidad de sentar o no a Latasa.

Algunos de los análisis que se han hecho durante los últimos días en Zorrilla han puesto el foco en el buen juego del equipo en la primera parte frente al Sporting, más allá de la falta de efectividad arriba y las ocasiones desperdiciadas. Ese fútbol es el que sirve como referencia a Almada para plantear el duelo ante el Deportivo y no tanto el que desplegó el equipo ante el Burgos, a pesar de la victoria por 0-1 a domicilio. «Al Sporting le quitamos la pelota en el primer tiempo, atacamos permanentemente, creamos brecha… pero nos faltó lo más importante, que son los goles. Los hemos hablado hasta el cansancio con los jugadores: los méritos no suben al marcador. Ante el Burgos tuvimos chances, pero dispusimos de muchas más el otro día contra el Sporting. Vamos a tener que jugar muy concentrados frente al Deportivo, sobre todo desde el punto de vista del manejo. Debemos hacer un partido rayando en lo perfecto, con concentración y atención. Ya sabemos que no es determinante jugar mejor que el rival, pero te abre un abanico de posibilidades en la medida en la que se abra el arco».

Almada considera al Deportivo de La Coruña «un rival de muchísimo cuidado», expresión que suele utilizar para referirse a los contendientes del Pucela. «Tienen jugadores de gran jerarquía, sobre todo en la parte ofensiva, con una plantilla muy rica y un gran entrenador. Lo que uno trata de activar es que nosotros hagamos las cosas más allá de lo que plantee el rival para ser determinantes en el juego con balón. Y, cuando no lo tengamos, hay que anular sus cosas positivas. Debemos tomarnos el partido como una final y que tengamos la posibilidad de concretar si jugamos mejor».

Sobre la pizarra, el Real Valladolid planteará el duelo ante los coruñeses con la idea de mantener la habitual presión alta para evitar que el Dépor lleve la iniciativa. «Es una realidad que los rivales corren menos riesgos [en la salida del balón], pero eso también nos facilita la recuperación porque la dividen. Sería nefasto dar la iniciativa al Deportivo. Intentaremos sacarle la pelota y administrarla nosotros. Cuando nos equivoquemos en cualquier creación, porque es parte del fútbol, tendremos que estar activos para recuperar rápido el balón».