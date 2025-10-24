El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Almada, durante un entrenamiento del Real Valladolid. Carlos Espeso

Real Valladolid

Guillermo Almada se abre a hacer cambios en ataque ante el Deportivo

El entrenador blanquivioleta dice que la acumulación de partidos, con la Copa por medio, y la búsqueda de efectividad favorece las variaciones arriba

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:29

Comenta

La última derrota del Real Valladolid ante el Sporting en Zorrilla (2-3) puede conllevar cambios de futbolistas y hasta de dibujo. A pesar de ... que Guillermo Almada ha mostrado en términos generales una línea muy continuista en las alineaciones, la ofuscada versión ofensiva que muestra el Pucela, unida a la acumulación de partidos en pocos días con la eliminatoria copera ante el Portugalete por medio, colocan al entrenador blanquivioleta ante la idea de agitar el once inicial este domingo frente al Deportivo de La Coruña (Riazor, 21 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  6. 6 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Guillermo Almada se abre a hacer cambios en ataque ante el Deportivo

Guillermo Almada se abre a hacer cambios en ataque ante el Deportivo