Guilherme «Prefiero lograr los tres puntos y no hacer muchas paradas

El Norte Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Guilherme Fernandes fue el mejor jugador del Real Valladolid en el Carlos Belmonte. El Zamora de la Liga, que solo había encajado dos tantos hasta el partido de este domingo en Albacete, tuvo que recoger el balón en dos ocasiones de la red, algo desconocido hasta el momento para el meta luso cedido por el Betis.

El portero portugués, uno de los destacados en este inicio de temporada, fue el encargado de atender a los medios de comunicación al término del choque en tierras manchegas. «Sabíamos que este día infelizmente iba a llegar. Pero somos un grupo muy fuerte y en el vestuario ya se habla de levantar la cabeza y aprender de los errores», expresó Guilherme tras el encuentro.

El portero explicó que fue «un partido menos conseguido» por parte del equipo, que acusó algunos fallos. «Trabajar esta semana y enfocar esos errores para que no vuelvan a pasar», dijo. En ese sentido, abogó por «recuperar los puntos» que dejaron en Albacete y «dar todo delante de nuestra gente» en los dos próximos partidos en Zorrilla. Además, afirmó que «el mensaje en el vestuario es de ánimo y de estar más unidos que nunca».

A pesar del resultado, el meta tuvo trabajo bajo palos, con varias intervenciones de mérito. «En el primer tiempo pude ayudar al equipo y para eso estoy aquí. Prefiero conseguir los tres puntos y no hacer muchas paradas», concluyó.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol