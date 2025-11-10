El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guilherme Fernandes, durante el Cádiz-Real Valladolid de este domingo. Manuel Esteves-Factoría 9
Uno a uno

Guilherme, MVP del Real Valladolid ante el Cádiz

El portero portugués resultó determinante con dos grandes paradas dentro del área para que el Pucela puntuase en el Nuevo Mirandilla

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:40

  1. 8,5

    Guilherme Fernandes

Grandísimo partido del portero portugués, providencial con sus intervenciones para asegurar que el Real Valladolid puntuase en el Nuevo Mirandilla. El paradón en el tiempo ... añadido de la primera parte tras el remate a bocajarro de García Pascual fue antológico y también frenó de manera brillante el tiro de Iuri Tabatadze en la segunda.

