Guilherme, MVP del Real Valladolid ante el Cádiz

Grandísimo partido del portero portugués, providencial con sus intervenciones para asegurar que el Real Valladolid puntuase en el Nuevo Mirandilla. El paradón en el tiempo ... añadido de la primera parte tras el remate a bocajarro de García Pascual fue antológico y también frenó de manera brillante el tiro de Iuri Tabatadze en la segunda.

7 Iván Alejo

Dio dos pases que acabaron en remate de sus compañeros, aunque no lo tuvo fácil en un partido muy trabado y con parte del público gaditano en su contra. No perdió la cara al choque en ningún momento y mantuvo la llama de la competitividad que demanda Almada

6 Pablo Tomeo

Se le vio algo más inconsistente en acciones determinadas de la primera parte, como en el comprometido balón que le mandó Ponceau y que acabó con el tanto de Tabatadze anulado por fuera de juego. No estuvo fino en los envíos largos, algo que suele dominar. Mejoró en la segunda parte

7,5 David Torres

El central vallisoletano sigue a un nivel alto y se mantuvo alerta para abortar los ataques cadistas. No rifó el balón atrás e intentó un lanzamiento que acabó bloqueado. Su crecimiento es palpable esta temporada

7 Guille Bueno

El lateral salió más que airoso en sus duelos particulares con Tabatadze, la principal amenaza ofensiva del Cádiz. Impoluto en el pase en campo propio (100% de acierto), tuvo una oportunidad en el área rival tras un gran pase de Ponceau que no logró rematar.

6 Stanko Juric

Atravesó un momento peliagudo en la salida del balón, con una pérdida potencialmente mortal en el minuto 50 que solventó Guilherme con una gran parada. Estuvo más errático de lo que acostumbra, aunque sin dejar su labor de brega.

6,5 Julien Ponceau

Cometió un error grave en un pase comprometidísimo a Tomeo al inicio del choque que desembocó en el gol anulado a Tabatadze. Mejoró mucho en la segunda parte cuando el balón pasó por sus botas y ejecutó una gran acción en el pase a Guille Bueno en el minuto 65.

4,5 Peter Federico

Grisáceo partido del extremo, que no logró imponer su ley por la banda derecha, donde no encontró el desborde necesario. Intentó dos lanzamientos que fueron bloqueados y se hizo daño en un choque con Aznar que no le impidió seguir. Fue cambiado por Biuk en el minuto 56

7 Amath Ndiaye

Pudo cambiar el signo del choque si hubiera encontrado el camino del gol con el gran remate que armó en el minuto 82 y que repelió Víctor Aznar. Fue a todos los duelos e intentó generar todo el peligro posible arriba.

6 Marcos André

Demostró sus dotes de delantero con un remate en el que esperó para llegar desde atrás y sorprender a la defensa del Cádiz, en la única llegada reseñable del Pucela en la primera parte. Trató de entrar en juego bajando a recibir el balón, pero no convenció a Almada, que lo cambió por Chuki en el minuto 56.

5 Jorge Delgado

Se le vio poco arriba, en un partido cerrado por las defensas de los dos equipos. No llegó a rematar ni logró imponerse en los duelos con los zagueros. Guillermo Almada lo dejó como delantero de referencia tras el cambio de dibujo en la segunda parte.

El entrenador:

6,5 Guillermo Almada

Mantuvo la alineación que dio frutos en la segunda parte ante el Granada, pero con menos éxito. No logró que el equipo saliese del atoramiento en la primera mitad, aunque el juego mejoró en la segunda.

También jugaron:

7 Iván San José 'Chuki'

Salió con ganas en el doble cambio del minuto 56 y armó hasta tres disparos en busca de más mordiente ofensiva. Uno de ellos, en el minuto 61, creó peligro desde lejos en la portería del Cádiz.

7 Stipe Biuk

Suplente por primera vez este curso, el croata tuvo cierto impacto ofensivo, con buenas acciones por su banda que sirvieron para corregir algún error que cometió. Ejecutó una buena volea tras un saque de esquina, pero su lanzamiento se marchó ligeramente alto..

- Adrián Arnuncio 'Arnu'

Saltó al césped en el minuto 92 en un cambio de ultimísima hora y sólo tuvo tiempo de tocar un balón.