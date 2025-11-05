Guilherme: «Hay que estar todos juntos porque el premio en junio es muy grande»

El Norte Valladolid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

La última derrota no ha esquivado ni ocultado los debates que había sobre la mesa, aumentados tras la eliminación copera ante el Portugalete, y en el vestuario no escapan a esta realidad. La victoria ante el Granada dejó alivio, pero también pitos para determinados jugadores y un malestar en la grada que viene de lejos. Uno de los líderes del vestuario, Guilherme Fernandes, ha hablado este miércoles en sala de prensa para pedir comprensión con un grupo «joven» que quiere crecer con el paso de la temporada. «Entiendo la rabia y la frustración de los aficionados, nosotros también tuvimos sentimiento de vergüenza, pero les digo que somos un grupo joven, nuevo, que vamos a dar la cara por el club y a morir dentro del campo. Pido que estemos todos juntos porque el premio en junio puede ser muy grande», ha señalado.

El meta luso ha recogido el premio que concede la afición como mejor jugador de la plantilla en el pasado mes de octubre. «Hemos demostrado el lunes que este grupo es muy fuerte, y que mira hacia adelante. Estamos bien, unidos, y vamos a Cádiz con ganas de ganar también. Va a ser complicado, pero ya hemos demostrado en otros campos con un gran ambiente que somos capaces de ganar», ha apuntado, en referencia a Burgos o al empate cosechado en La Coruña.

Guilherme pide paciencia con el vestuario para que se vean los resultados de su trabajo a corto plazo. «En esta liga ganas tres partidos consecutivos y te puedes poner primero, pero pierdes tres y te puedes poner en descenso. Pero hay plantilla para estar arriba y la clave es la consistencia», ha comentado.

El meta se siente querido por la afición blanquivioleta. «A esta afición solo le tengo que dar las gracias porque desde el primer día el cariño que he sentido ha sido increíble. La verdad es que me siento muy a gusto aquí. El resto ya no depende de mi, pero ojalá que pueda ascender con este club», ha admitido el jugador cedido por el Betis, que ha reconocido que el Valladolid tiene una opción pra que continúe en Zorrilla la próxima temporada.

Por último, Guilherme ha dado la cara por su compañero Latasa, pitado por un sector de la grada ante el Granada. «Se ha tratado y ha hecho de todo para estar en el campo. Está demostrando cada día en cada entreno que quiere estar con nosotros. Se mata a entrenar y se mata por el equipo, y eso es una demostración de ejemplo, de carácter y de personalidad».