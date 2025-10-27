Guilherme, Alejo y Ponceau se llevan las mejores notas del Real Valladolid ante el Dépor

Once inicial del Real Valladolid ante el Deportivo de La Coruña

Arturo Posada Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 11:33

8 Guilherme Fernandes

El portero portugués estuvo inmenso para abortar la clara ocasión de Loureiro en el 85 y dio una seguridad constante. Sólo Yeremay fue capaz de batirle desde el punto de penalti.

8 Iván Alejo

Muy buen partido del vallisoletano en su vuelta al lateral derecho. Intenso en los 'tackles', recorrió la banda de manera incansable y dio poca tregua a Yeremay y Stoichkov con una gran actuación defensiva

4,5 Pablo Tomeo

Empañó una notable actuación en el eje de la zaga con un agarrón sobre Eddachouri en el tiempo añadido, un penalti claro, que acabó por privar al equipo de la victoria.

7 David Torres

El vallisoletano cumplió muy bien en el eje de la zaga y se desempeñó como lateral izquierdo en los minutos finales.

7,5 Guille Bueno

Notable partido del lateral izquierdo, con altísima precisión la hora de pasar el balón y de sellar su flanco

7 Stanko Juric

Es una pieza clave para mantener el engranaje defensivo desde la medular. Además, aportó tres pases que acabaron en remate en sus proyecciones ofensivas.

8 Julien Ponceau

Gran partido del francés, una de las novedades de Almada en el once inicial. Desde el primer momento se le vio con ganas para implicarse en la creación del juego, algo que logró de manera brillante. Con el equipo en inferioridad lo tuvo más complicado.

7 Peter Federico

Buscó la incisión constante partiendo desde la banda derecha, pero con la tradicional libertad para sorprender por espacios interiores. Intentó dos tiros que fueron bloqueados

7 Stipe Biuk

Mejoró con respecto a partidos anteriores y creó peligro por su zona. Además, dio un gran pase a Marcos André en la acción que acabó con penalti sobre el brasileño y armó tres tiros antes de ser cambiado

7 Juanmi Latasa

Lanzó con maestría el penalti que puso al Real Valladolid por delante en el marcador y se le vio más liberado con Marcos André al lado. Se peleó como acostumbra con sus marcadores y falló una ocasión muy clara.

4,5 Marcos André

Grandes luces y grandes sombras. Brilló en la doble punta durante la primera parte, provocó el penalti de Barcia que marcó Latasa y ejecutó tres disparos a portería cargados de veneno. La doble amarilla al inicio de la segunda parte le condena al suspenso por dejar a su equipo en inferioridad.

El entrenador:

8 Guillermo Almada

Cambió de dibujo hacia un 4-4-2 que se reveló exitoso durante toda la primera parte, con los mejores minutos de la temporada. Mantuvo la idea tras la expulsión de Marcos André, con Latasa ya como único punta, y demoró los cambios porque el equipo aguantó los arreones deportivistas. Movió bien el once y el banquillo

También jugaron:

6,5 Ibrahim Alani

Salió en el 79 para relevar a Ponceau y tapar los espacios interiores. Cumplió en el tiempo que estuvo sobre el césped

- Iván San José 'Chuki'

Tocó ocho balones tras suplir a Peter Federico. Arrastraba un cólico de la noche anterior y se le vio algo lento en posibles contraataques.

- Javi Sánchez

Entró en el campo en el 87 para jugar sus primeros minutos de la temporada tras los dimes y diretes del verano. Cumplió con un despeje y una recuperación en el eje de la zaga.

- Amath Ndiaye

Sustituyó a Biuk en la última ventana de cambios (minuto 87) y jugó con una máscara de protección tras adelantar los plazos de vuelta por la triple fractura facial. Apenas entró en contacto cinco veces con el balón en el poco tiempo que estuvo sobre el césped.