Los goleadores se salvan del suspenso blanquivioleta

No estuvo acertado le meta portugués, que dudó en el primer tanto e hizo el penalti del segundo asturiano.

Falló de forma clara en el ... primer tanto asturiano, al romper el fuera de juego. Mejor en ataque que atrás.

5 Tomeo, sin trabajo

No tuvo un excesivo trabajo atrás, pero también se vio soprendido en la acción del tercer gol del Sporting.

5 Torres, de lo mejor

Al igual que Tomeo, no tuvo excesivo trabajo. La defensa de tres perdió más al canterano.

5 Bueno, mejor en ataque (cuando le deja Biuk)

Le ocurre lo mismo que a Trilli: mejor atacando que en defensa. Se incorpora bien siempre que Biuk le deja.

3 Juric, desdibujado

Falló en la salida del balón que propició el segundo tanto del Sporting. Poco contudente y sin presencia en ataque.

3 Meseguer, desaparecido

Muy poco del centrocampista llamado a crear algo o darle salida de balón a sus compañeros.

7 Peter Federico, su mejor partido

Su mejor partido como blanquivioleta. Gol y desequilibrio, que se vio frenado con el cambio de sistema final.

4 Biuk, desesperante

Mal partido del extremo croata, que terminó desesperado entre tanto regate vació en la banda.

5 Chuki, acorralado

El Sporting le frenó de inicio. Cuatro faltas recibidas en quince minutos y su cambio por adelantaron le restaron.

4 Latasa

Falló dos ocasiones clarísimas para sumar un nuevo partido sin marcar. Al '9' no solo se le puede pedir trabajo.

El entrenador:

4 Guillermo Almada probó sin suerte

Buscó alternativas, pero no dio con la tecla. Ni con dos puntas, ni con tres centrales... El entrenador no mete goles, pero urgen cambios.

También jugaron:

4 Marcos André, sin ocasiones

No tuvo ocasiones, aunque pecó demasiado de individualista.

5 Ponceau

Dio el pase del segundo gol blanquivioleta en un envío filtrado que no abunda en este Real Valladolid.

- Mathis Lachuer

Apenas entró en contacto con el balón en más de 20 minutos de partido.

7 Jorge Delgado

Gol nada más entrar al campo, y no de los de empujar. Aprovechó un buen servicio de Ponceau para batir a la primera y por abajo al guardameta sportinguista.