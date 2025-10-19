El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jorge Delgado celebra con alegría su primer tanto oficial con el Real Valladolid. Rodrigo Jiménez
Uno a Uno

Los goleadores se salvan del suspenso blanquivioleta

Peter Federico y Jorge Delgado llegan al notable en un partido de 'cate' para los delanteros

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:57

  1. 4

    Guilherme, su peor partido

No estuvo acertado le meta portugués, que dudó en el primer tanto e hizo el penalti del segundo asturiano.

  1. 4

    Trilli, en fuera de juego

Falló de forma clara en el ... primer tanto asturiano, al romper el fuera de juego. Mejor en ataque que atrás.

