Gilé, el cañonero más salvaje

En la imagen principal, el 'Tigre' Gilé posa en su restaurante de Águilas. En detalle, con la camiseta blanquivioleta.

José Anselmo Moreno Jueves, 21 de agosto 2025, 09:44

Daniel Gilé solo jugó una temporada en Pucela y fue protagonista de aquella Copa en la que se «acarició» la final. Ese año también jugó 19 partidos en Segunda y marcó dos goles. Al siguiente militó en el Castellón con los mismos tantos en siete encuentros. Según Minguela, es el jugador que más fuerte le pegaba al balón, junto a Gilberto. «No sé qué sería capaz de hacer con los balones de ahora».

Para empezar Daniel 'El Tigre' Gilé cuenta que no es Gilé, sino Gili (pronunciado Yili). Su apellido es italiano pero se equivocaron en el registro y con Gilé se quedó después de que a su hermano Óscar, fino centrocampista ya fallecido, le llamaran así (acento incluido) en Estudiantes de la Plata. Dice que su vínculo con Italia pudo ser mayor, pero cuando recibió una oferta del Catania el ambiente allí estaba convulso (acababan de asesinar al Aldo Moro) y se lo pensó, así que vino a Pucela en el verano de 1978 para sustituir a Palacios, un compatriota suyo.

Lo primero que hizo fue poner una gigantesca bandera de Argentina en uno de los balcones del Lucense que «miraban» al Paseo Zorrilla. Allí se alojó antes de vivir en Las Mercedes, a trescientos metros del estadio, aunque un día tuvo que hacerlos en coche de las patadas que le dieron. Fue tras un partido de Copa ante el Málaga en el que marcó tres goles.

Valladolid le dejó huella y él dejó huella aquí. De hecho, ha tenido hasta tres coches con la matrícula de la ciudad y recordados son los asados que preparaba su padre en las reuniones que hacía aquella plantilla en El Pinar, al lado de Río Duero, en la que fue sede de Pingüinos.

En Valladolid no pasaba inadvertida su melena rubia, que llamaba la atención en las discotecas de la época. Gilé es un catálogo interminable de historias pero, tal vez, una de las mejores (doble) fue en los partidos ante el Osasuna de ese año.

Cuenta que contra los rojillos en Zorrilla, él se revolvió tras recibir una fea entrada. Los rivales le rodearon y comenzaron a escupirle. «Allí me quedé, encarándome con todos hasta que llegó el más bajito del equipo (Cortés) para apartarlos».

«Nos insultamos dentro y fuera del campo, y me la tenían guardada para el partido de vuelta, al punto de que en Pamplona algunos me estaban esperado y tuve que salir disfrazado», recuerda.

Lo curioso es que era la tarde de un 31 de diciembre y los jugadores habían viajado en vehículos particulares, ya que después cada uno iba a su ciudad para la Nochevieja. Mientras Estella y Rincón se metían en un coche, se perdieron y aparecieron casi en Biarritz, Gilé se metió (disfraz incluido) en otro vehículo de un compañero que iba a Madrid y tenía que dejarle por el camino. Acordaron que sería en el desvío de la carrera en Burgos.

Cuando llegaron al punto convenido, se apeó Gilé e hizo dedo para completar los más de cien kilómetros que le faltaban. Allí permaneció, muerto de frío, hasta que se detuvo un Seat 131 y, al volante, Enrique Pérez, Pachín (su entrenador).

Ambos solo estuvieron un año en Valladolid. Pachín recibió una buena oferta del Levante, mientras el club le daba largas, y Gilé ocupaba plaza de extranjero y ya había fichado Zoran Veckic.

En la conversación con Gilé se puede comprobar su apego al club de Zorrilla. De hecho, el asador argentino que regenta en Águilas (Murcia) es un museo de la historia del Pucela. Allí están, entre otras joyas, el banderín de la semifinal de Copa ante el Valencia.

'El Tigre' ha hecho burradas por ponerse la blanquivioleta. Ha sido capaz de hacer 720 kilómetros varias veces para jugar con los veteranos. «En algunos de esos partidos sólo jugué 20 minutos y después volví a coger el coche para regresar a Águilas», relata.

Sus momentos de gloria los vivió durante la referida Copa de la 78/79, ya que metió tres golazos al Málaga en Zorrilla y, además, uno al Burgos y otro al Espanyol, con ambos equipos en Primera y el Pucela en Segunda. La noche de su triplete al Málaga, con prórroga incluida, fue su partido soñado.

Gilé evoca aquello con nostalgia y, sobre todo, su famoso gol de falta al Espanyol en Sarriá, en el que Urruti solo puso un jugador en la barrera. «Ya le había metido uno de falta en el Trofeo y Canito se lo recordó para que pusiera dos. Me salió un obús a 40 metros de la portería y le doblé las manos».

El Pucela jugó esa noche con varios juveniles y algunos no se conocían entre ellos. «Salieron Pablo Gila y Lorenzo, que ni sabíamos su nombre, les pedíamos el balón por el número y Marañón le preguntó a Estella si de verdad no nos conocíamos entre nosotros». Para ese partido, recuerda que salieron a las cinco de la tarde desde Villanubla y jugaban a las 20:30 h. «No viajó ni el utilero, llevábamos nosotros las botas, la equipación y un bocadillo».

En aquella plantilla había jugadores como Mir, Botella, Rincón, Gail o Jacquet, aunque Gilé destaca a Estella y Serrat, al año siguiente titulares en el Barça. «Eramos un equipazo, nos quedamos a un gol del ascenso y de la final de Copa», subraya.

Ampliar Gilé celebra un gol desde el suelo con Estella, en una imagen en la que también aparacen Moré, Santos y Borja Lara.

Gilé se fue con su coraje al año siguiente al Castellón. De allí recuerda a Cabrera, Ibeas, Roberto y al guardameta Racic, ya fallecido y a quien tuvieron que amputarle las piernas por una enfermedad. «Fui a su homenaje en Castalia, los homenajes hay que hacerlos en vida para que uno vea si la gente lo recuerda o no», afirma. Precisamente ese objetivo, el que señala Gilé, está en el origen de esta sección.

