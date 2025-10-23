El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, durante la entrevista publicada por el Real Valaldolid en YouTube. El Norte
Real Valladolid

Gabriel Solares: «Esperamos lo mejor, pero planeamos escenarios del malo al catastrófico»

El copresidente del Real Valladolid apuesta por «convertir el club en una institución» y «dejar claro por qué Valladolid es la capital tácita» de Castilla y León

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:19

Gabriel Solares tiene clara la hora de ruta que debe seguir el Real Valladolid: subir a Primera División y consolidar al equipo blanquivioleta en la ... élite para evitar los peligrosos vaivenes de los últimos tiempos. Para lograrlo, tanto él como Enrique Uruñuela, el otro copresidente de la entidad, manejan un sinfín de posibles contextos. «Tenemos planes B, C, D, AA, AB, AC y así hasta que acabemos el abecedario. La realidad es que tenemos que ser muy creativos a la hora de planear distintos escenarios, Siempre vamos a esperar lo mejor, pero vamos a planear para lo peor. Mis escenarios de planeación van del malo al catastrófico. Si llega lo bueno, todos estaremos celebrándolo en la Plaza Mayor y seremos felices a finales de mayo», apunta Solares en una entrevista publicada en el canal de YouTube del Real Valladolid, enmarcada en una colaboración con el concesionario Volvo Cars Palausa.

