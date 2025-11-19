El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma del directo.

Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid

La tanda de penaltis decisiva en la que cayó el conjunto blanquivioleta no se pudo ver por motivos técnicos

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

El desenlace del Trofeo Ciudad de Valladolid no pudo verse por televisión. El encuentro entre el Real Valladolid y el Estrela da Amadora, emitido por la plataforma Pucela Play con la producción de La 8 de Valladolid, se quedó sin señal televisiva en los últimos minutos del partido de la segunda mitad, con el resultado de 2-2 en el marcador, y la emoción de qué equipo se llevaría la competición.

El choque se fue a la tanda de penaltis, y esta no pudo seguirse, más que por los aficionados que estuvieron in situ en el Estadio José Zorrilla este miércoles, unos 3.000, según cifras del propio club.

La tanda, que decidió el Trofeo para el conjunto portugués (2-4), se quedó sin emisión ante las críticas en las redes sociales y los propios usuarios del canal del directo del partido, que llegó a rozar los 3.000 espectadores a lo largo del tiempo reglamentario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  3. 3

    «Cuando estoy en Alemania, me doy cuenta de lo española que soy»
  4. 4

    Integración contra soterramiento: las plataformas se movilizan a escasos días de la cita clave de la sociedad Valladolid Alta Velocidad
  5. 5

    Un conductor con el carné retirado, sin ITV ni seguro y ebrio y drogado se encierra en su vehículo
  6. 6

    Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año
  7. 7 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  10. 10 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid

Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid