Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid La tanda de penaltis decisiva en la que cayó el conjunto blanquivioleta no se pudo ver por motivos técnicos

Juan J. López Valladolid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:59 | Actualizado 23:39h.

El desenlace del Trofeo Ciudad de Valladolid no pudo verse por televisión. El encuentro entre el Real Valladolid y el Estrela da Amadora, emitido por la plataforma Pucela Play con la producción de La 8 de Valladolid, se quedó sin señal televisiva en los últimos minutos del partido de la segunda mitad, con el resultado de 2-2 en el marcador, y la emoción de qué equipo se llevaría la competición.

El choque se fue a la tanda de penaltis, y esta no pudo seguirse, más que por los aficionados que estuvieron in situ en el Estadio José Zorrilla este miércoles, unos 3.000, según cifras del propio club.

La tanda, que decidió el Trofeo para el conjunto portugués (2-4), se quedó sin emisión ante las críticas en las redes sociales y los propios usuarios del canal del directo del partido, que llegó a rozar los 3.000 espectadores a lo largo del tiempo reglamentario.

