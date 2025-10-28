El otro escupitajo de Almada a un seguidor de su propio equipo en Ecuador

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, se ha visto envuelto en las últimas horas en un enfrentamiento con la afición del Deportivo de la ... Coruña por un supuesto escupitajo que lanzó a la afición gallega al término del choque.

Sin embargo, el entrenador uruguayo lo niega: «Esa no es la realidad», indicó este martes en la rueda de prensa previa al encuentro con el Portugalete de la Copa del Rey.

La secuencia, captada por el fotógrafo que cubrió el partido para El Norte de Castilla entre los blanquivioleta y los blanquiazules, se ha viralizado hasta el punto que ha sacado a la luz otro capítulo similar del propio Almada cuando dirigía al Barcelona ecuatoriano.

El otro escupitajo de Almada

Fue en 2018, cuando el preparador sudamericano al término de un encuentro entre el Barcelona de Guayaquil y el Emelec, escupió a un aficionado de su propio equipo pensando que era del conjunto rival. El seguidor criticaba el encuentro realizado por los de Almada después de haber perdido 2-0, y el entrenador optó por bajarse del autobús donde se marchaba ya con la expedición guayaquileña para irse a por el aficionado, al que terminó escupiendo.

«Mi temperamento me jugó una mala pasada», aseguró el técnico unos días después en rueda de prensa. «Respondí espontáneamente a mi temperamento después del dolor vivido por la derrota y tomé una decisión equivocada que, obviamente, nos servirá de aprendizaje para nuestra vida», valoró entonces.