El día más esperado de Hugo San

Hugo San trata de frenar el avance de un rival en Portugalete. En miniatura, su familia y amigos en el estadio vasco el pasado miércoles.

Juan J. López Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

Hugo San Modesto (Valladolid, 24 de octubre de 2005) sopló las velas en Portugalete. El regalo envenenado del debut soñado con el Real Valladolid prontó se truncó en decepción por la eliminación copera de su Pucela, al que llegó en alevines después de dar sus primeras patadas en Boecillo y Laguna de Duero.

Pero el debut ya no se lo va a quitar nadie, como a Garriel o a Koke, compañeros de quinta desde antes de cumplir los 10 años y que iniciaron su sueño en aquella Íscar Cup de 2014, en la que Chema Abril compactó un equipo benjamín, que solo un año después alimentaría al Real Valladolid alevín, a los 'peques' de los Anexos. Hoy, una década después, a los tres se les ha abierto la puerta del primer equipo. Diez años de peldaños en las categorías inferiores hasta el césped del Estadio José Zorrilla. De la captación inicial en el torneo iscariense al vestuario que abanderán los Minguela, Gail, Alberto... y cuyos retratos preceden la entrada al mismo.

Hugo San, cuyo nombre artístico llegó casi por la necesidad de acotar su apellido para que entrase en la camiseta, es el último veinteañero en debutar con el Pucela. El más joven de la añada de 2005, ya que acaba de entrar en la veintena, pocos días antes de debutar en la Copa del Rey, y después de convertirse en un asiduo del primer equipo desde la pretemporada.

La declaración de intenciones de Guillermo Almada y el nuevo proyecto se dejó patente con su inclusión en el viaje a la gira en Chile, en la que el joven lateral fue incluido. Es ahí donde el jugador y su familia comenzaron a ver ese «y si...». Sin embargo, la falta de minutos, pese a la inclusión en la dinámica de grupo frenó un poco las expectativas de Hugo, que veía como sus dos compañeros de quinta, Garriel y Koke jugaban minutos y minutos en ambos laterales, y en un arranque de Liga, en el que Pucela esperaba la puesta a punto de los teóricos titulares fichados para el lateral.

El joven caterano no menguó en su trabajo. «Yo siempre le he dicho que tiene que trabajar y trabajar, solo así podrá estar ahí», explica su padre David, al que no se le olvidará el viaje a Portugalete. «En las horas antes se veía con posibilidades, pero no le habían dicho nada. Almada no le había dejado jugar con el Promesas...», explica. «Estábamos con la cosa de que podía ser», añade su madre María con el asentimiento de su hermana Carla, que no para de sonreír. «Fue la ilusión de toda una vida. La ilusión de un niño que empezó con diez años en el Real Valladolid.

Las puertas abierta del primer equipo le han dado una oportunidad a Hugo, que vive sus primeros meses de coqueteo profesional. Lo hace arropado por los suyos y desde el hogar familiar. Eso no ha cambiado en la realidad de un joven que termina los entrenamientos y se vueve a casa como cuando era alevín, infantil, cadete, juvenil... «No es de contar mucho, pero estos días ha estado fastidiado tras el partido de Copa», indica su padre, que solo deseaba que su chico «compitiese» ante el Portugalete, «y tuviese suerte», indica su madre.

Ahora, Hugo San, como Koke, como Garri, como Maroto, como Arana... esperan una nueva ventana para dar forma a un sueño que arranca su última fase: la del profesional.

