La previa

Deportivo-Real Valladolid: reencuentro de históricos renqueantes en Riazor

El Pucela, que viene de perder en casa contra el Sporting, visita a un Dépor que sólo ha sacado dos puntos en los últimos cuatro partidos

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:42

El enfrentamiento entre Deportivo de La Coruña y Real Valladolid de este domingo en Riazor (21 horas) remite a tiempos mejores, cuando los dos clubes ... medían sus fuerzas en la élite. De hecho, 52 de los 92 enfrentamientos oficiales entre pucelanos y coruñeses tuvieron lugar en Primera División, categoría a la que los dos conjuntos pugnan por volver. La última vez que el Pucela visitó Riazor se pierde ya en la década anterior, cuando el Real Valladolid entrenado por Miroslav Djukic sacó un punto allí merced al empate a cero cosechado el 17 de diciembre de 2012 frente al Dépor de José Luis Oltra. Y, sí, entonces ambos militaban en la categoría de oro del fútbol español. Los caminos de estos dos equipos históricos no habían vuelto a cruzarse por los devenires de unos y otros, con el Dépor despeñado a Segunda B(luego Primera RFEF) en el verano de 2020 hasta su vuelta al fútbol profesional cuatro años más tarde.

