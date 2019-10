Debates en el Real Valladolid Partido de vuelta El autor del artículo repasa las posiciones de la plantilla en las que hay más discusión Los jugadores del Real Valladolid corren durante un entrenamiento. / Alberto Mingueza JUAN ÁNGEL MÉNDEZ Martes, 15 octubre 2019, 19:47

La RAE debería adoptar el término debate como sinónimo de fútbol. Es el deporte nacional. Hace falta un suspiro para poner en un brete cualquier circunstancia y formar los dos bandos que, desde ese instante, defenderán hasta la extenuación su postura. Todo finalizará cuando el morbo desaparezca. Entonces, las opiniones enconadas perderán interés en ese escenario y, rápidamente, trasladarán a otro espacio su cruda batalla por empuñar la verdad absoluta. Y así, el negocio rey puede estar abriendo y cerrando melones infinitamente. Siempre hay algo que criticar y una camiseta que ponerse para buscar el enredo. En la política ocurre algo parecido, aunque el hastío global hace que el careo pierda la intensidad que destila cuando hay un balón de por medio. En otras disciplinas, el forofo tampoco presta la misma atención, lo que hace que el fragor sea más tenue.

En el Real Valladolid, los debates son directamente proporcionales a los resultados. Cuando todo va bien, el hincha castellano al uso se conforma e intenta disfrutar. Hay otro sector, el 'hater' profesional, al que los números le resbalan y busca la polémica de forma sistemática. Son minoría, por suerte, pero incendian la calma del resto y suelen caer en el lado sucio del debate.

Como la polémica vacía no conduce a ningún sitio, nos vamos a centrar en los debates que tiene abiertos el cuadro castellano desde que comenzó el curso. El primero, y tal vez el menos sano, reside en la portería, donde los cazadores de verbos contrapuestos aguardan con impaciencia un nuevo gazapo de Masip para poner a Lunin en el escaparate. Sergio apagó el primer fuego, pero la discusión puede reproducirse en cualquier momento, sobre todo con 'fakes' como las que aseguran que Ronaldo ha pedido perdón a Florentino por la situación del arquero cedido. No me imagino al presidente metiéndose en ese charco.

Otro debate en blanco y violeta lo apagó Salisu nada más regresar al vestuario tras su debut en Primera. El canterano se ha ganado la confianza con actuaciones sobresalientes. En la misma línea, los últimos partidos han apaciguado las voces contra Moyano, pero el capitán siempre tendrá la guadaña de los trols preparada para actuar en cuanto haya un resultado negativo y no firme su mejor actuación. Cosas del fútbol. En el centro del campo, los debates se centran en las bandas, porque en el centro hay poco margen para pedir súplica. En los costados, el intercambio de pareceres es más sano que en el lateral diestro, no hay filias ni fobias demasiado marcadas, más allá de Toni y la evaluación técnica que cada improvisado entrenador traslada de la grada al césped al final de cada partido.

El careo de la vanguardia terminará con el gol, si es que llega, pero la discusión parece interminable. Sandro, Guardiola y Ünal centran los vaivenes opinativos en función de su tino en el remate. Tal vez el análisis debería detenerse en los medios antes de llegar al fin. Quizás el problema sea de fútbol y no de finalización. Quién sabe. Ahí le dejo otro debate. Disfrute.