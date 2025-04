El 'Cuéntame' de Álex Pérez, una historia de película

José Anselmo Moreno Viernes, 4 de abril 2025, 07:08 Comenta Compartir

Aveces el fútbol sorprende y en los sótanos de este deporte habitan tipos de interés. Ahí también puede haber soluciones, sin fichajes lejanos. Fue el caso de Álex Pérez, a quien todo el mundo valoró y añoró cuando se acordó su salida al Sporting. Había debutado profesionalmente en el Getafe, pero tras pasar por Estados Unidos llegó a prueba al Promesas cuando venía de jugar partidos en la chopera de El Retiro con periodistas y actores como Ricardo Gómez, el 'Carlitos' de Cuéntame. Curiosamente, esa temporada el jugador más regular del equipo fue nuestro protagonista de hoy.

Tenemos amigos comunes y cuando me contaron su historia antes de venir, lo bauticé como 'El defensa Cenicienta'. Tremendo pasar de esos partidos casi de «solteros contra casados» a una prueba con el Promesas y a ser el central más utilizado por el primer equipo. Incluso marcó al club donde se formó para meter ese día al Pucela en puestos de promoción. La suya es una historia de senderos escarpados porque, como él dice, en el fútbol «nunca sabes si aciertas con las decisiones». Sin embargo, vive ahora feliz tras una retirada prematura y poco frecuente, a los 31 años.

«Monté con mi hermano y otro socio una promotora, estamos comprando terrenos y construyendo. Ahora me enfoco a eso aunque el deporte lo sigo teniendo presente, con el pádel y también volví a jugar los jueves con mi grupo de la chopera de El Retiro, así mato el gusanillo porque, tras lo que pasó, meterme en una dinámica de equipo ya no me motivaba. Tuve ofertas pero no se trataba de dinero sino de ilusión, que es por lo que yo jugaba», asegura.

Vamos a tratar de entender lo que pasó, desde el principio, y las razones que llevan a una retirada tan temprana. Cuando le llamaron de Valladolid estaba jugando esas pachangas con actores y periodistas, al margen de «Carlitos» o el también actor Daniel Guzmán, por allí estaban Carles Francino y su hijo (también actor) o Álex Grijelmo. Incluso el padre del central (José Manuel) jugaba esos partidos tras acabar su jornada de fisioterapeuta. La historia de Álex Pérez siempre me recordó a la película Cinderella Man, en la que un boxeador de éxito venido a menos llega un día a un combate, sin casi público ni pretensión alguna, y empieza a ganar hasta que los focos vuelven a apuntarle. El efecto Cenicienta de Álex radica en que fue el central más utilizado tras llegar a prueba al filial. De hecho, la primera información del club fue que estaría entrenándose unos días con el Promesas para estudiar su incorporación.

Comenzó todo en un campo de césped artificial anexo a Zorrilla. Bastó un entrenamiento para que alguien alertara a Paco Herrera. No estaba previsto que fuera a la estadía de Portugal pero, a última hora, fue incluido. El insólito trayecto desde probar con el Promesas a ser titular del primer equipo había arrancado. Las espinilleras se «colaron» en el cuento de Cenicienta.

Su impronta humana se mantuvo aquí tras marcharse al Sporting. Álex jugó lesionado e infiltrado la última parte de su temporada en Pucela pero no quería hacerlo público. Paco Herrera se lo llevó a Gijón, mientras aquí Luis César prefería quedarse con Deivid. Pudo volver a Valladolid cuando Sergio pidió un central experto para Primera y le hablaron bien de él, pero no se concretó su regreso tras una marcha que la afición pucelana no entendió porque había sido el jugador más regular de esa temporada. Tras el Sporting, donde jugó 36 partidos su primer año, los mismos que había jugado aquí, se marchó a Alemania, al Arminia Bieleferld, donde rindió a buen nivel hasta que la pandemia lo paró todo. Recuerda que hacía la compra a sus vecinas, recluidas por el coronavirus. Apenas las entendía pero «yo me aburría en casa y quería ser útil».

Alejandro Pérez Navarro (Madrid, 11-08-1991) ha vivido ese tipo de experiencias que retratan los vaivenes del fútbol. Se formó en el Getafe, club con el que llegó a debutar en Primera en la campaña 2011/12. Sin embargo, su estreno fue a lo grande, en un partido anterior de la Europa League (antigua UEFA), en diciembre de 2010. El club azulón lo cedió al Huesca para completar su formación y, a partir de ahí, comienza su «carrusel». En la campaña 2013/14 juega cedido en el Levski de Bulgaria y media temporada en el Recreativo, donde la fatalidad le «agarra» la mano en el primer partido, al resultar expulsado por un error arbitral. Tras rescindir incomprensiblemente con el Getafe, firmó por el Carolina RailHawks de la NASL estadounidense. Su rendimiento llamó la atención (incluso como mediocentro) al punto de figurar en el once ideal de la categoría, así que sonó para equipos de la MLS.

En los descansos de la liga norteamericana jugaba esos partidos en El Retiro. Es cuando aparecen su nostalgia por España y el Pucela, al que dice que siempre estará agradecido por su fichaje y el cariño de la gente. «Era increíble, iba por la calle y me alentaban, me sentía querido y un trozo de mi corazón está allí».

Después del Sporting y su periplo en Alemania volvió a la Segunda española. Primero al Logroñés, donde también jugó 36 partidos, y después al Lugo, ya que Rubén Albés lo conocía de Valladolid. Ahí llegó el gran mazazo, una rotura de ligamento cruzado y menisco. Se recuperó y volvió a jugar en la recta final de la temporada 2022/23. En Lugo no sintió que el trato fuera bueno tras la lesión. Acabó decepcionado. «Tuve ofertas del extranjero, pero llevaba mucho tiempo fuera de mi casa y decidí retirarme porque quería estar cerca de los míos y disfrutar de cosas que no pude hacer desde los 17 años». Álex ya no forzará al destino para que se repita el cuento de Cenicienta.

Real Valladolid Club de Fútbol

