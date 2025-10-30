Crónica de la noche más oscura del Real Valladolid

La noche más oscura del Real Valladolid finalizó con un viaje de cuatro horas desde el modesto estadio de La Florida, en Portugalete, hasta Zorrilla. « ... Creo que se podrían haber contado las palabras», resumen desde la expedición blanquivioleta, cuya participación en la Copa del Rey se limitó a 98 minutos.

La eliminación del Torneo del KO a las primeras de cambio y ante un equipo de Tercera Federación marca un hito negativo en la trayectoria de un club que acaba de iniciar una nueva etapa, tras la convulsa salida de Ronaldo Nazàrio, y la llegada de una nueva dirección.

Es el primer gran golpe al proyecto de la temporada 2025-2026, y llega después de precisamente uno de los mejores partidos del equipo en el último año -sino el mejor- en Riazor el pasado domingo y ante el Deportivo de la Coruña. Es precisamente esa imagen la que calma los ánimos en la planta noble blanquivioleta, que prefiere «enfríarse» ante lo vivido en tierras vascas, a la espera de la reacción del equipo el lunes ante el Granada, y con jugadores que quedan «muy señalados».

18:50 horas, ¿dónde está el Real Valladolid?

La noche más tétrica del Real Valladolid arrancó torcida. En el Estadio de La Florida quince agentes municipales de la 'Udaltzaingoa' esperaban el autobús del Real Valladolid para poco después de las 18:15 horas. Los policías habían cerrado el tráfico a la calle adyacente al estadio local y habían dejado los aparcamientos para dejar sitio para la expedición pucelana. Sin embargo, todo se retrasó. Llegaron antes los representantes institucionales del club Jorge Santiago (portavoz), Eduardo García (director de Marketing) y Jordi Romagosa (director de Desarrollo de Negocio) y justo antes lo habían hecho, Sergio Sánchez -responsable de cargas de los jugadores- y el fisioterapeuta José Ángel Gómez, que tenían ya preparado el vestuario visitante para los futbolistas. Las idas y venidas fueron palpables, con miradas continuas a los teléfonos móviles para ver qué pasaba con el equipo. Poco antes de las 19:00 horas, el partido se retrasaba quince minutos y la noticia corría como la pólvora por el diminuto edificio que sirve de vestuarios, palco, sala de prensa y sede del Portugalete. Carreras arriba y abajo, y la noticia de que el autbús del Real Valladolid estaba atascado en la A8, donde el tráfico y varios accidentes, uno con un coche volcado, impedía el tránsito hasta la localidad de la ría.

19:10, llega el equipo, pero no Latasa...

El equipo llega a La Florida con una hora de margen para preparar el partido. Los aficionados que esperan a los jugadores se quedan sin poder inmortalizarse con los mismos por las prisas del momento y la lluvia que cae en Portugalete. Los focos se centran en jugadores como Hugo San, que debuta con el primer equipo, después de más de una década en los Anexos. Su familia le apoya desde la grada, y el salto al campo se hace muy especial para el lateral que comenzó en Boecillo y Laguna de Duero. En la afición visitante desconocen por completo a los jugadores del Real Valladolid. «El delantero este... ¿Cómo se llama? Latasa», coinciden Ainara y Aitor. Pese a la importancia del choque, catalogado de ayuda al club, el equipo vasco ya se ha medido a equipos de más entidad en la Copa que el Real Valladolid. En la pared de la sede cuelga una camiseta del Betis, de la temporada 2020-2021, del encuentro disputado justo antes de la pandemia. Joaquín o Canales dejaron su sello en Portugalete con un 0-3 para los béticos. El estadio jarrillero entonces vivió su mejor entrada con 5.000 aficionados, con una grada supletoria que ante el Pucela no se instaló y además se permitía al público estar de pie.

Otro partido histórico del club fue ante el Valencia CF en 2008 y también en el torneo copero, entonces el equipo vasco tuvo que desplazarse a Barakaldo para jugar ante los Morientes, Baraja, Iván Helguera y el exblanquivioleta Asier del Horno.

«Sí, al que conocemos es a ese, a Latasa», replicó Ainara. Pero el '9' blanquivioleta no estaba ni convocado. «A lo mejor en la próxima ronda conocemos a más...», vaticinó la socia del Portugalete como si de un pitonisa se tratase y a tenor de lo que se vivirá unas horas después.

21:00 horas, el prólogo de una muerte anunciada

La bronca de Guillermo Almada, los continuos gritos entre Javi Sánchez y jugadores como Alani o Xavi Moreno dejaban entrever que el Real Valladolid no estaba ni mucho menos cómodo en el campo vasco. Solo el 0-0 evitaba que se hablase de desastre, con el público local y los jugadores del 'Portu' creciéndose ante la falta de mordiente del Pucela. Hasta cinco jugadores puso a calentar el técnico blanquivioleta al filo de la media hora de partido. Fue un amago, y se quedó en eso, porque los mismos once jugadores que saltaron al terreno de juego, terminaron la primera mitad y salieron en la reanudación. No cambió Almada, quizá con esa idea de no señalar -más que lo hacía el propio fútbol- a futbolistas como Alani, Lachuer, Trilli o el propio Chuki, desaparecido fuera de sitio. «Esto no se puede permitir», le espetó a la salida del campo hacia vestuarios Miguel Ángel Calleja, aficionado de la guipuzcoana Soraluze y natural de Mota del Marqués a Almada que calcaba la cara y el paseíllo taciturno que realizaría al término del partido.

21:32, gol del adolescente Xabi Gómez

Habían bromeado en la previa, en una de esas tabernas tan típicas y a escasos metros del campo del Portugalete, que el gol local sería de Xabi Gómez -el Chatún particular del Tordesillas, versión equipo jarrillero-. Lo calcó el presidente del Tordesillas el día antes en ese 'casi, casi' de los tordesillanos ante el Burgos, y lo clavaron los aficionados del conjunto vasco. El delantero donostiarra, de 18 años, cedido en el 'Portu' por el Baskonia, segundo filial del Athletic de Bilbao, marcaba un gol para la historia de la entidad vasca, y también para la historia, pero funesta de los pucelanos. Gol y el partido entró en una película muda blanquivioleta que se prolongaría hasta la llegada de la expedición castellana a Zorrilla, ya de madrugada. No fueron mudos los gritos de Almada, que tardó cinco minutos en hacer cuatro cambios, pero el partido ya estaba muerto. Lo habían parado los estudiantes del Portugalete, los trabajadores de los 300 euros -casi por objetivos- del equipo vasco. Casi quince minutos de juego parado. «Esto es fútbol papá» -cual discípulos de Bordalás-, y la tragedia consumada ante la amenaza de invasión de la afición local y la huida de los escasos veinte emigrantes vallisoletanos para los que cualquier tiempo pasado fue mejor. «Los de nuestros padres», admitía Miguel Ángel.

23:06, cuatro palabras

El desastre dejó esa imagen de contrastes en el césped. Los jugadores, en el patíbulo delante de los escasos aficionados en la grada del Portugalete con la cabeza baja, en una imagen que se repite y se repite y se repite... A unos metros, los jugadores del Portugalete botan, saltan y son ovacionados por los suyos antes de sacar el txacoli en el vestuario, con la banda sonora de la Potra Salvaje. El estadio retumba y la noche será larga. Lo mismo que para la expedición del Real Valladolid, a la que aguardan cuatro horas de viaje, con cuatro palabras -una por hora- que resume uno de los capítulos más oscuros de la historia del club.