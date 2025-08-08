«Confianza» en el servicio de jardinería en que el césped estará a punto para la Liga

Entre las decenas de los aficionados que ayer se acercaron a los Anexos al José Zorrilla para ver el entrenamiento de la primera plantilla, varios ... fueron los que se asomaron a ver cómo estaba el césped del estadio pucelano.

A simple vista, el campo no luce «tan mal», repitió más de uno, sin apreciar esa zona centro en la que la diferencia de césped y las irregularidades de la tierra –un poco como arena de playa– obligaron a suspender el Trofeo Ciudad de Valladolid el pasado miércoles.

Ahora, todos los objetivos del servicio de jardinería del club están en que el tapete verde esté «lo mejor posible», esgrimen sin querer hablar más, ante la presión que tienen encima tras la suspensión y lo que supondría un campo no apto para la práctica el próximo viernes. «Tenemos confianza». Respuesta escueta, y trabajo para que ese tratamiento de escarificación (para que la hierba creciese más fuerte) fructifique cuanto antes.

El principal problema al que se enfrentan son las propias concidiones meteorológicas de estos días en Valladolid, con temperaturas por encima de los 38 grados, en medio de una ola de calor que se prolongará hasta el miércoles 13, según la Agencia Estatal de Meteorología, y que no ayuda.

De hecho, una de las constantes de los últimos días son el sonido de los aspersores, independientemente de la hora, para tratar de aliviar una planta que necesita «germinar», y a la que también se está tratando a pasos acelerados ante el retraso acumulado.

De momento, el césped sigue en cuarentena como indican los carteles que lo bordean, y así estará hasta el día 15.