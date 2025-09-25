Chema Jiménez, el purasangre de un Pucela brillante

José Anselmo Moreno Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:23 Comenta Compartir

Hay columnas que sujetan el templo. No se nota que son imprescindibles, pero lo son. Llevado al fútbol se trata de esos jugadores sin estridencias, a veces rutinarios, que parecen insignificantes pero los equipos juegan mejor si ellos están. Aunque era su sello, José Manuel Jiménez Sancho (Pamplona, 09-05-1976) no era solo pundonor. Metió golazos desde fuera del área, como uno de volea al Mallorca y otro al Athletic, o dio pases de seda, como el que le metió a Sales en Riazor en un gol decisivo para la permanencia aquella temporada. Ese día, Moré revolucionó el once, cambió a Bizzarri por Ricardo, recuperó a Kaviedes y situó a Chema en la media punta. Difícilmente un carrilero puede jugar ahí, pero Chema jugaba donde fuera necesario.

Tampoco se puede comparar fútbol de épocas distintas. Dice Chema que todo ha cambiado mucho y que, por ejemplo, actualmente hay «tropecientos auxiliares» pero que en su época, en la que se ganaba a los grandes dentro y fuera de Zorrilla, no había ni la mitad. Ahora ejerce de ayudante del equipo juvenil, su hijo juega en el Parquesol y su socio gestiona más de cerca una empresa que ambos crearon cuando Chema se retiró en Guijuelo tras pasar por nuestro rival de este domingo, la Cultural Leonesa.

Se formó en la cantera de Osasuna y allí llegó hasta el juvenil para firmar después por el Tudelano. Dio el salto al Atlético B, donde militó dos temporadas. Al comienzo de la campaña 97-98 llegó a Valladolid, en principio como suplente de Quevedo. Fue el año en que el equipo participó en la UEFA, pero las cosas no empezaron bien, ni para Chema tampoco. Cantatore fue destituido y Kresic tardó un poco en darle la oportunidad. En concreto hasta la octava jornada, por las lesiones de Torres y Juan Carlos. Jugó de lateral en una línea de cinco. Su debut fue un 19 de octubre de 1997, en un partido con empate ante el Sporting. A partir de entonces jugó casi siempre y la afición valoraba su sacrificio porque se partía literalmente la cara.

Asegura que con la perspectiva del tiempo, adquiere más mérito aquel equipo de Moré que se salvó con currantes como Pachón, Aganzo, Jonathan u Óscar Sánchez. Le sobraron diez puntos y esa temporada se ganó al Barca, al Atlético, a una Real subcampeona de liga (3-0), al Athletic en San Mamés y se empató al Madrid. Todo ello con Chema en el campo. Recuerda aquel equipo como un compendio de virtudes y defiende la calidad más o menos oculta de algunos jugadores que destacaban por su entrega. «Cuando destacas por el coraje se te valora por eso, pero nosotros también jugábamos al fútbol, la tocábamos, teníamos regate, pase interior, buenos centros y había jugadores de mucha clase».

«Algunos hemos pasado a la historia por ese coraje y la gente aún me para por la calle y me lo recuerda». Sobre ese fútbol corajudo me dice algo que llama a la reflexión. Según Chema, el coraje se contagia y eso se demuestra en clubes como Osasuna o Getafe, por ejemplo. «Nosotros nos pegábamos unas palizas brutales a correr y teníamos un porcentaje de grasa del diez por ciento, ahora creo que están en el seis, pero recuerdo a Torres y a Marcos llegar de punta a punta del campo, sin descanso. No parábamos». Dice que ahora ve a futbolistas que se le suben los gemelos en muchos partidos y eso no pasaba tanto antes, aunque las carreras profesionales eran «más cortas».

Comenta también que los jugadores actuales son más atletas, pero entonces, con menos físico, «corríamos como bestias». Admite también que sus recuerdos en Pucela solo pueden ser buenos y le cuesta descifrarlos porque mezcla años y compañeros. Durante una década fueron mil historias y muchos los amigos que hizo y que mantiene.

Como todos los de aquella generación, Chema destaca «el buen ambiente del vestuario». Los entrenadores van y vienen, pero esos jugadores que tiran del carro y, además, son amigos tienen la virtud de «aglutinar». Fueron diez temporadas de Chema aquí y todos los técnicos contaron con él, Manzano, Vázquez, Ferraro, Moré y, de hecho, fue con Mendilibar cuando empezó a jugar menos. Tras cumplir contrato, firmó por la Cultural Leonesa, donde recuerda que acabó siendo capitán y jugando siempre más de 30 partidos por temporada. El equipo leonés militaba en Segunda B así que Chema no tuvo que bajar peldaños cuando se fue al Guijuelo de Jonathan Martín Carabias, donde se rebeló como goleador y colgó las botas jugando también más de 30 partidos por temporada. Se retiró en 2013 para coger las riendas de su dirección deportiva.

Llevaba una empresa de mercadotecnia con productos ligados al fútbol cuando le propusieron venir a entrenar chavales a los Anexos y se vino a toda pastilla. Sobre su Pucela recuerda que era un equipo de gente que «picaba piedra» y no exento de músculo (Harold, Heinze y Julio César) o de calidad (Caminero, Víctor y Eusebio).

Cuando estaba en León seguía viendo al Pucela e iba al estadio todo lo que podía porque su hijo es un hincha incondicional del Real Valladolid. «En casa me tocaba ver todos los partidos porque me gusta seguirlo y además mi hijo es muy forofo desde pequeño». El padre dice ahora, cuando han pasado muchos años desde que vistió por última vez la blanquivioleta ante el Numancia, con asistencia a Toché, que le costó volver a Zorrilla porque echaba de menos «las sensaciones». Antes de eso había jugado 236 partidos y marcado nueve goles. Hablamos solo de la Liga porque la Copa era una de sus especialidades. Como no, participó en aquella eliminación al Madrid galáctico con el Valladolid en Segunda. Lo del compañerismo lo repite de forma recurrente. Eso derivó en una amistad que se alimenta a base de cenas y algún partidillo. Por lo que me cuentan, en esos amistosos «saltan chispas» porque Chema sigue siendo un purasangre.

