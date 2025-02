Tragicomedia en el Real Valladolid

Oigo los nombres de sainete o astracanada para referirse a la actual situación del Real Valladolid. Ambos géneros literarios tienen la virtud de que al ... menos hacen reír. Me da la sensación de que lo que estamos viviendo se puede parecer más a una tragicomedia. Y, por poner un ejemplo, ya sabéis como acaba la más conocida de nuestra literatura; con Calixto y Melibea en el cementerio. Y no de visita. Es tal la decepción y el pesimismo que tengo ahora que creo que la única manera que tenemos de jugar en Segunda dentro de dos temporadas es descendiendo ésta a 1ª REF por impagos para que nos dé tiempo a subir y estar la 26/27 en Segunda.

Ni el ultra más ferviente de la Cultural Leonesa habría ideado un guion para acabar con el Real Valladolid como lo que estamos viviendo. Tendría que ser muy retorcido para imaginar que todo esto podía pasar. Pero está pasando. Y como decía Gonzalo Serrano cuando retransmite la Fórmula Uno, si parpadeamos nos lo perdemos. La sensación de que no hay nadie al volante sorprende. No entiendo que se destituya a Fran Sánchez a 15 días de empezar la temporada y a estas horas el señor Catoira siga en el club. Es que no hay planificación ni para destituir. Y ojo, que creo que este hombre se ha encontrado con una situación con ciertos contratos obligatorios y ciertas fichas inasumibles que le han condenado, pero bien es cierto que su currículum en otros sitios no mejora lo que ha hecho aquí.

Yo no he sido especialmente crítico con esta propiedad. Entiendo que el deporte tiene estas cosas y aunque no trato de normalizar la derrota, sí entiendo que a veces te vas al hoyo, aunque no hayas hecho las cosas rematadamente mal. Que nos hemos ido a Segunda con 41 puntos y 11 victorias, cosa que sólo ha ocurrido una vez en la vida. Lo de este año me da que pensar. Tanto que compartiría que los socios minoritarios pusieran una demanda por administración desleal. Porque es lo único que se me ocurre para vivir el despropósito que estamos viviendo, que haya mala fe, porque entiendo que no se puede ser tan torpe.

Acabo con una reflexión sobre Luis Pérez. Ver las reacciones a su comunicado me hacen ver que, aunque el futbolista no es el peine con más púas de la peluquería, igual algo de razón tiene, como dije la semana pasada. Así que sigamos insultando a Luis Pérez y aplaudiendo a los que llevan barras y pasamontañas, que esos sí que quieren al Real Valladolid.