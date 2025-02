Sospechosos habituales en el Real Valladolid

Supongo que ocurre en todos los sitios del mundo y en todos los deportes. Siempre hay un grupo de elegidos que son los culpables de ... todo lo malo que pasa en un equipo. Hablando del Real Valladolid esta temporada los sospechosos habituales son muchos por razones obvias, pero por su trayectoria se han llevado la palma mis primos, los Pérez. Kike y Luis. Ambos son los culpables de todo lo que pasa.

Vamos a suponer que ambos son dos pésimos futbolistas, cosa que no comparto y menos en el caso de Kike. Ellos no serían los culpables de estar aquí. El culpable sería el que los ha traído. Pero además insisto que no son malos futbolistas.

Soy fan incondicional de Kike desde el promesas. Tenía dos apuestas en ese equipo que eran él y Doncel y por desgracia sólo acerté con uno de ellos. Como futbolista es muy bueno. Quizá su problema era que no se lo creía, aunque hay gente que pensaba que su problema era que se pensaba que era más futbolista de lo que en realidad era. Sea como fuere, el caso es que no molestaba.

El lateral no es Cafú y quizá no jugase en primera división en muchos de los equipos de la competición, pero sí creo que es un profesional. Da lo que tiene y no está obligado a más. Resulta que debe ser mal compañero y que ha hecho la vida imposible a su competencia y que por eso se han ido de aquí los Pedro Porro, Fresneda o Lucas Rosa. Por lo que fuera los entrenadores preferían poner al malo que al bueno. Con esta teoría Javi Poves te hace un documental. El luisperezcentrismo.

Luis Pérez se ha desmarcado al final del partido del pasado viernes con unas declaraciones para muchos desafortunadas. El caso es que no miente. Y la prueba palpable de que no miente es la contestación que han tenido sus palabras. División de opiniones. La mitad en su padre y la otra mitad en su madre. Que eso lo haga la masa aborregada que se quiere auto justificar lo veo normal y no esperaba otra cosa. Que sea la prensa la que tome parte en contra del futbolista alimentando esos insultos me parece un grave error.

Yo a Luis Pérez no creo que le comprase un coche de segunda mano, pero del mismo modo me niego a participar de su linchamiento.

Kike se ha ido y Luis se irá como lo han hecho Míchel, Plano o Javi Moyano por poner ejemplos. Por la puerta de atrás y con más servicios al club de los que prestarán los idiotas que les insultan. Pero no pasa nada, porque los puristas del Pucelanismo han insultado a jugadores como Minguela, Gail o Moré sólo por no seguir el ejemplo de Jorge Alonso de negarse a presentar la camiseta con el escudo que nos pusieron hace dos años. Estos puristas son los sospechosos habituales y no los futbolistas maltratados que han salido por la puerta de atrás.