Real Valladolid: mercado o bazar

No os engañéis, Raúl Moro no cuesta más de lo que han pagado por él. Ni de lo que hubieran pagado por él. Si siete kilos fuera una ganga, también lo habrían sido ocho y alguien habría pensado en ir a por él a ese ' ... precio de saldo'. Pero ni siquiera los árabes que tienen el dinero por castigo y pretendían llevarse a Baena por sesenta palos más dieciocho al año para el jugador han ofertado por Raúl Moro. Los futbolistas valen lo que pagan por ellos los clubes, no lo que decidimos los aficionados que valen.

Esto me vale para hablar del mercado del Real Valladolid. Convulso, aunque menos que el de verano, creo que ha sido algo decepcionante. Hemos perdido tres titulares que han sido sustituidos por jugadores desconocidos. Y hemos cambiado a dos del centro del campo por jugadores contrastados que incluso fueron titulares en la pasada Eurocopa con sus respectivas selecciones. Y hemos traído otro lateral derecho que quitará a Koke los minutos que podría haber tenido. Pero lo que mayoritariamente quería la gente no se ha dado. Queríamos más salidas. Las de aquellos que no aportan y ocupan sitio y nómina. Desconozco si la medida que han tomado otros clubes de hacer un despido disciplinario y que decida un juez la indemnización es posible, pero me parece que lo peor que nos podría pasar es quedarnos como estamos. Son como las rémoras que van pegados a tiburones y cetáceos para vivir seguros y alimentarse de lo que le sobra a su pez huésped. Hacen más daño los que no juegan que los que lo hacen mal. Yo personalmente estoy decepcionado con este mercado de invierno. Creo que hay dos posiciones en las que somos peores que el 31 de diciembre. Una es el centro de la defensa en la que nuestro refuerzo es un futbolista estupendo, pero que lleva dos años sin jugar por una lesión grave. Confío y me agarro a que Cocca sea capaz de sacar de Cömert y Cenk lo que les ha hecho ser internacionales por Suiza y Turquía, pero me pasa como el señor que se cae por el barranco en el chiste de Eugenio, que pregunto angustiado si hay alguien más. El otro puesto que creo se ha debilitado viendo el escaso rendimiento de Amath y la lesión de Moro es de la banda. Igual soy muy anticuado en mi concepción futbolística, pero el fútbol sin extremos es como un hotel sin wi-fi. Te aburres y si tienes que trabajar no puedes. Creo que cuando estás a la cola de los equipos goleadores hay que intentar algo más que dejar las cosas como estaban y es por eso que la rueda de prensa de Catoira me parece surrealista. Así que ha sido un mercado por debajo de lo esperado, pero que espero que la gente agradezca porque ha pasado lo que ellos querían: tenemos lateral izquierdo, se ha ido Kike y Luis Pérez tiene competencia. No sé qué puede salir mal

Real Valladolid Club de Fútbol