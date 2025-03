El Real Valladolid como acto de fe

Esta semana al menos no hemos perdido. Ya no sé si llorar o reír, pero esta semana elijo reír. No voy a decir que la ... mejor estrategia para no perder es no jugar, porque es lo que llevamos haciendo toda la temporada y estamos con uno míseros 16 puntos a falta de 10 jornadas para acabar la temporada. Hace no mucho me daban pereza los parones de la liga, pero esta vez he dedicado mi tiempo para ver 'Adolescencia' o como se haya traducido al español la serie 'Adolescence' de Netflix. El único VAR que he revisado es el del video del parking donde Jamie mata a su compañera Katie. Y así he llegado al lunes sin ningún disgusto.

Mañana volvemos a la realidad. Visita al dentista, esta vez a la hora de comer del sábado. Y así hasta que acabe la liga. Luego llega la mejor época del año para los seguidores, que es la de los rumores, los fichajes y las nuevas ilusiones. Esta vez con un objetivo tan ambicioso como complicado, que será no sufrir. Hay dos tipos de personas seguidoras del Real Valladolid. Por un lado, los que creen que esta semana despegamos y por otro los que hemos aceptado el sufrimiento como estilo de vida. Si eres del Pucela siempre eres de estos últimos, pero me refiero a un sufrimiento sin esperanza. Yo hasta hace poco era de los primeros, pero este año me he rendido. Acabo de ver que el partido contra Osasuna es el Domingo de ¿Resurrección? y ni siquiera me he llevado mal rato porque quizá no pueda verlo.

Nos hemos acostumbrado ya no a perder, sino a no competir, que es lo más triste. Por eso quiero que acabe esta temporada, para hacer reset y empezar de cero. Y empezar de cero no es una forma de hablar. Cuantos menos futbolistas sigan de esta temporada mucho mejor. Es que no me valen ni los mejores. Sólo me quedo con los de la cantera y alguna excepción.

No sé quién será el entrenador la temporada que viene, pero ojalá sea alguien que consiguió lo que consiguió Pacheta en su presentación. Si aquella temporada era difícil volver a ilusionar a la afición después del descenso bochornoso que vivimos, esta temporada me parece imposible. Será un acto de fe. Dijo Voltaire que «la fe consiste en creer cuando está más allá del poder de la razón creer». Ríete de eso de la «fe mueve montañas». Necesitamos mucho más poder mover montañas para volver a creer.