Primeras impresiones del Real Valladolid
No hacemos agua en defensa y el portero ofrece seguridad. El problema es cuando hay que jugar al fútbol
Carlos Pérez
Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:35
Con ocho de doce puntos posibles no creo que sea el momento de hacer críticas ni de venirse arriba. Es más de lo que pensábamos ... tras los amistosos de Burgos y Bristol, mucho más de lo que pensábamos en junio del año pasado y dos puntos menos de lo que esperábamos el sábado a las 18:30. Es lo que tiene el fútbol y los estados de ánimo. Pero no por ello estas cuatro jornadas están exentas de un análisis futbolístico.
El míster tiene un plan y al parecer unos soldados dispuestos a obedecer. Lo que en pretemporada era una sangría en defensa resulta que 270 minutos de juego después nos tiene como el equipo menos goleado de la categoría. Claro que alguna ocasión nos han hecho, estaría bueno, pero nada fuera de lo normal. No hacemos aguas en defensa y además parece que a balón parado el portero ofrece seguridad. Por ahí todo bien. El problema es cuando hay que jugar al fútbol. No soy técnico y Dios me libre de dar lecciones a un profesional que lleva ya alguna década dedicándose a esto y con buenos resultados además, pero me parece que falta un plan B para cuando el equipo rival decide jugarnos en largo. Es decir, lo de robar cerca del área y aprovechar la oportunidad tiene buena pinta, el balón parado tiene buena pinta. Atacar creando nosotros no tiene tan buena pinta.
Jugamos con un delantero centro que no es capaz de crear sus ocasiones y que solo está para rematar, pero es que además el porcentaje de acierto no es para presumir. Por los extremos sólo Biuk parece tener desborde y además en la zona de creación hay mucha distancia entre Meseguer y Chuki. Supongo que con la progresiva entrada de los nuevos veremos otra cosa, pero a día de hoy este es el poso que me deja a mí el equipo.
Pero yo estoy contento, porque por fin veo lo que me gusta, que es a gente de Valladolid jugando al fútbol. Y sin desentonar. Soy ambicioso y quiero ver a más (me temo que va a ser al revés) y por ejemplo creo que Maroto habría cumplido mejor que Meseguer en esa labor de enganche que hoy no tenemos, pero veo que el míster va contando con gente de la cantera y eso es para mí el primer mandamiento.
Buena nota en este primer parcial. Examen con pocos temas como para sacar conclusiones, pero si hincamos los codos y estamos a lo que estamos, creo que podemos hacer cosas chulas esta temporada, que diría la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo.
