Objetivo y plan de ruta del Real Valladolid

Es verdad que en las últimas 10 temporadas al menos uno de los que estaba en posición de ascenso directo en la jornada 2ª terminó ... ascendiendo. Eso nos da a estas alturas un cincuenta por ciento de posibilidades de ascenso directo. Pero en estos casos prefiero ver el vaso medio vacío y pensar que hay un cincuenta por ciento de posibilidades de no ascender. Viendo el caso del vaso medio lleno es muchísimo más de lo que pensaba en el mes de junio, y algo más de lo que pensaba el 15 de agosto a media tarde.

Desde 2010 que llevo escribiendo estas líneas, he transmitido que los equipos que ascienden son los que mejor gestionan las crisis. Con el tiempo cada vez creo menos en este pensamiento, más que nada porque ahora no sé lo que es gestionar bien una crisis. ¿Hacer como el año pasado el Racing y no cambiar nada para quedarte fuera, o continuar con Pezzolano que parecía que nos llevaba al fracaso y terminamos ascendiendo? No sé lo que es hacer bien las cosas si lo que tomamos como referencia es el resultado puramente deportivo.

Noticia relacionada Aprender en la victoria

Soy muy pesado, pero es lo que pasa cuando hablas desde el convencimiento. Hacer bien las cosas es tener un proyecto y no cambiarlo por haber fracasado. Un proyecto no es subir a Primera. Un proyecto es querer lograr un objetivo a través de unos medios. Entiendo que la valoración no debe hacerse a los diez partidos. De la misma forma que nadie valora una casa por los cimientos y al menos se espera a que esté levantada la fachada, no debemos valorar la marcha de un equipo por lo que pasa a corto plazo. Eso es lo que provoca traer jugadores con opciones leoninas que luego generan más problemas. Porque esa es otra, los jugadores que deberían no crear problemas no admiten esa cláusula (César Tárrega), salvo contadas excepciones (Raúl Moro).

El objetivo de la nueva propiedad es asentar al club entre los 10 primeros de la Primera División. Objetivo ambicioso, como deben de ser los objetivos, y valiente. Veo que Gabriel Solares (a ver si gracias este hombre dejamos de decir Grabiel, pero teniendo en cuenta que en la ciudad de El Ceijo y El Corcho seguimos diciendo 'cocreta' poca fe tengo) conoce la ciudad y se ha empapado de la historia del club. Aún así ha sido capaz de poner ese objetivo sabiendo cómo terminó el anterior órdago de Ronaldo. Así que ya tenemos objetivo y tenemos plan de ruta. Espero que un objetivo a cinco años no se tuerza en diciembre.