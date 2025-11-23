El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peter Federico pone un centro desde la banda izquierda. R. Jiménez
Desde la grada

Necesitamos al que la pone y al que la empuja

«Y sería deseable que, cuando venga el extremo, al míster del Real Valladolid no le dé por ponerle a jugar de lateral»

Carlos Pérez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:24

Cuenta la leyenda, aunque José Anselmo Moreno me dijo un día los nombres de los protagonistas con lo cual la leyenda pasa a ser un ... hecho cierto, que a Gonzalo Alonso le ofrecieron un día un extremo de esos que se iba por la banda, regateaba hasta el área y la ponía para que el delantero sólo tuviera que empujarla. La respuesta de Gonzalo, sabia como siempre, fue que él al que quería es al que la empujaba. Si eso hubiese sido hoy con la estafa del fútbol moderno de jugar con extremos a pierna cambiada, no habrían podido ofrecerle a ese extremo y él no habría podido reclamar al que la empujaba. El caso es que muchos años después el Real Valladolid necesita a ese extremo y al que la empuja. A los dos. Y sería deseable que, cuando venga el extremo, al míster no le dé por ponerle a jugar de lateral.

