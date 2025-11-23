Necesitamos al que la pone y al que la empuja

Cuenta la leyenda, aunque José Anselmo Moreno me dijo un día los nombres de los protagonistas con lo cual la leyenda pasa a ser un ... hecho cierto, que a Gonzalo Alonso le ofrecieron un día un extremo de esos que se iba por la banda, regateaba hasta el área y la ponía para que el delantero sólo tuviera que empujarla. La respuesta de Gonzalo, sabia como siempre, fue que él al que quería es al que la empujaba. Si eso hubiese sido hoy con la estafa del fútbol moderno de jugar con extremos a pierna cambiada, no habrían podido ofrecerle a ese extremo y él no habría podido reclamar al que la empujaba. El caso es que muchos años después el Real Valladolid necesita a ese extremo y al que la empuja. A los dos. Y sería deseable que, cuando venga el extremo, al míster no le dé por ponerle a jugar de lateral.

De la estadística del otro día de los tiros a puerta y tiros entre los tres palos no sale mal parado sólo el delantero, que de hecho entre los dos tiraron 6 veces a puerta, sólo una entre los tres palos. Eso dice poco de cómo se atacó. Unos dicen que como pollos sin cabeza, otros dicen que con más corazón que cabeza, y otros que a lo loco. Tres sinónimos para decir que se jugó con ganas, pero sin sistema. Pocos tiros desde fuera del área y casi como en el monólogo de Gila diciendo cuándo y por donde íbamos a atacar.

Decía en su columna del miércoles Javier Yepes que para él no era tan necesario hacer fichajes en enero como sí lo es hacer un uso racional del campo. Lo comparto de 'pe' a 'pa'. Marcos André es posiblemente el único delantero del equipo que es capaz de fabricarse un gol por sus propios medios. Pero Marcos André juega muy alejado del área llegando incluso a bajar al centro del campo para buscar un balón. Por otro lado, el equipo es muy largo entre la salida del balón en área propia y el balcón del área contraria. Yo soy muy de Juric, pero igual tienen que jugar tres centrales para que los laterales sean dueños de las bandas y podamos jugar con dos interiores que puedan ofrecernos más alternativas. Ahora somos menos en el centro del campo por la incapacidad de Tomeo o Torres de sacar el balón jugado lo que obliga a que el que tiene pase arriba esté sacando un balón que en la mayor parte de los casos acaba en pelotazo arriba.

Se le atribuye a Einstein una frase que dice que 'si buscas resultados diferentes, haz cosas diferentes'. Pues eso, míster. No deje que su tozudez estropee lo que hacemos bien, que son muchas cosas.