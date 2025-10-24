El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André intenta rematar un centro que llega a manos del portero del Sporting. R. Jiménez
Desde la grada

Mimbres y cestos en este Real Valladolid

«Creo que hay unas bases muy buenas, pero también que no nos sale rentable. El Racing es líder siendo el equipo más goleado... Y eso es porque le sale rentable jugar así»

Carlos Pérez

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:23

No fue como para compararlo con un partido de Brasil del 70, pero la primera parte del pasado domingo fue disfrutona, como se dice ahora. ... Otro fallo aislado, y van..., que nos cuesta un gol y asedio a la portería contraria en busca del empate primero y la victoria después. En el descanso el ambiente en el estadio era de que se ganaba el partido sí o sí. Cero dudas. Y otro fallo aislado, en esta ocasión de Juric puso fin al partido en el minuto 50. Un fallo de Juric y varios de Almada con los cambios, añado. Pero sin el fallo de Stanko 'la rumba' Juric y ese penalti, la segunda parte tenía pinta de que iba a ser como la primera. Momentos de un partido. Como aquel penalti que Casillas le detiene a Cardozo que nos permitió ganar un Mundial.

