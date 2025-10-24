Mimbres y cestos en este Real Valladolid

No fue como para compararlo con un partido de Brasil del 70, pero la primera parte del pasado domingo fue disfrutona, como se dice ahora. ... Otro fallo aislado, y van..., que nos cuesta un gol y asedio a la portería contraria en busca del empate primero y la victoria después. En el descanso el ambiente en el estadio era de que se ganaba el partido sí o sí. Cero dudas. Y otro fallo aislado, en esta ocasión de Juric puso fin al partido en el minuto 50. Un fallo de Juric y varios de Almada con los cambios, añado. Pero sin el fallo de Stanko 'la rumba' Juric y ese penalti, la segunda parte tenía pinta de que iba a ser como la primera. Momentos de un partido. Como aquel penalti que Casillas le detiene a Cardozo que nos permitió ganar un Mundial.

Pero no quiero que parezca con esto que pienso que tenemos mala suerte y que el fútbol nos debe cosas. La jugada del primer gol asturiano ya nos la han hecho más veces esta temporada y la del segundo gol es un calco de la del error de Lachuer que permite marcar al Mirandés. Cuando un error lo cometes varias veces seguidas es que hay un problema. Y creo que el caso es que creemos que la causa es que no marcamos goles. No quiero decir que es que fallamos en las dos áreas, porque en defensa desde luego fallamos fuera del área, más concretamente en el centro del campo. Pero lo cierto y verdad es que regalamos en las dos porterías. ¿Con esto quiero decir que está todo mal? En absoluto. De hecho pienso todo lo contrario. Creo que hay unas bases muy buenas y cosas que hacemos bien. Pero que no nos sale rentable. Hablaba la semana pasada de cómo el Racing era tercero siendo el equipo más goleado. Esta semana ya es líder. Y eso es porque le sale rentable jugar así.

Somos un equipo en formación, con un entrenador y una idea que igual cuesta un poco inculcar. Nos falta trabajo y horas. Y nos sobra cabezonería del míster. Insistir en lo que no funciona no me parece una buena idea. Más allá de dar nombres propios, jugar con dos extremos a pierna cambiada que tienen que recortar cada vez que llegan arriba es perder oportunidades. Si al menos viésemos que esos jugadores buscan chutar con su pierna buena...Pero lo único que intentan es un regate que no va a ningún sitio. No chutamos desde fuera del área facilitando la defensa a nuestros ataques.

Hay mimbres y quizá hasta se esboce un cesto. Veo complicado donde poner el asa para agarrarlo.