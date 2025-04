La Ley de Murphy en el Real Valladolid

No hay situación desesperada que no sea susceptible de empeorar». Así reza la Primera ley de Murphy. Luego hay versiones como la tostada que cae ... siempre del lado de la mantequilla, a mayor prisa mayor atasco o el nivel de batería inversamente proporcional a la necesidad de uso del teléfono. Hay una versión de la ley de Murphy que los ingenieros han llamado Ley de Murphy de la termodinámica que dice que «todo empeora a elevadas presiones». Debe ser esto último lo que hizo que explotase la olla el pasado domingo en el banquillo del Real Valladolid.

Es evidente que cuando las cosas van bien hay más tensión y cuando hay más tensión hay más posibilidad de roces. Y si hay roces… el roce no siempre hace el cariño. Por eso el domingo pasó lo que pasó. No por ser algo probable deja de ser vergonzoso. Esta semana se ha hablado en clase de Análisis Comportamental del deporte en el grado de CAFyD en la Universidad de León de lo ocurrido el domingo. Si hay una asignatura que habla de eso es porque puede pasar, pero la imagen del club debe estar por encima de estas situaciones.

El problema es que vamos tarde en todas estas reacciones. En las cartas de los miércoles que yo vuelvo a insistir que agradezco, hemos pasado de «este es el camino» a «hay que respetarnos como club» y termina ese párrafo hablando de «exigencia interna». Esto es por esa sensación de provisionalidad en la que vivimos. Estamos más a sacar agua del barco que a poner tapones para que no entre. Siempre a contrapié.

Es tarde para muchas cosas, pero nunca es tarde para tratar de no estropearlo del todo. Me encanta que Jorge Santiago reciba a los socios y aunque sea a razón de cuatro a la semana les de explicaciones, pero es el momento de refundar el club. Me da igual de quién sea el dueño la temporada que viene. Es el momento de dar la cara (no Jorge Santiago, que creo que es el que menos culpa de este desaguisado), de asumir errores, de hablar de proyecto. Es el momento de empezar la temporada 25/26.

Cada día que pase será un día perdido. Que preparar la temporada no es ponerse a fichar. Preparar la temporada es evitar que siga entrando el agua. Todo el tiempo que se pierde en achicar es tiempo que no usas en crear. Y hay mucho que hacer en todos los aspectos del club. Creo de hecho que lo deportivo hoy es lo menos importante. La imagen del club no es mala por los resultados, es mala por lo que cada semana mostramos al exterior y eso hay que cambiarlo. Mañana ya será tarde.