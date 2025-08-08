El Burgos y El Plantío miden la puesta a punto del Pucela de Almada

El Plantío y el Burgos medirán este sábado (12:00 horas) la puesta a punto del Real Valladolid de Guillermo Almada. Con un descenso paulatino ... de la carga de trabajo físico a lo largo de la presente semana, y ya de cara al comienzo de la Liga el próximo viernes 15 de agosto ante el Ceuta, el equipo del técnico uruguayo prueba su nivel ante un rival de la propia competición liguera, el primero con este cariz.

Después de la semana de pretemporada más complicada a nivel institucional, marcada por la verbalización de «las estrecheces económicas» del club, admitidas por el director deportivo, Víctor Orta; y por la suspensión del Trofeo Ciudad de Valladolid por el mal estado del terreno de juego de Zorrilla, los de Almada, centrados solo en lo deportivo, juegan el que será el quinto partido de la pretemporada con el que, a priori, será el once que el uruguayo ponga en liza en el arranque liguero dentro de seis días.

A la espera de la formalización de las inscripciones, el preparador sudamericano tiene clara la que será la columna vertebral del equipo, con Guilherme como fijo en la portería, con Nikitscher y Torres, en el centro de la defensa; Juric y Alani, en el centro del campo; y Latasa y Marcos André como dupla atacante.

A ellos, ha sumado esta semana los dos laterales llegados en el mercado estival, como son Trilli y Guille Bueno; y en las bandas esta semana ha probado con Biuk y Chuki, en detrimento de Amath, que ha sido titular en todos los partidos disputados hasta el momento.

La propia suspensión del Trofeo Ciudad de Valladolid, más allá de los problemas de imagen al club; o los trastornos a los aficionados o al propio rival, el Getafe, también se ha traducido en un contratiempo para el cuerpo técnico, que iba a tener en el equipo de Bordalás al equipo más duro de la pretemporada, y se iba a convertir en una piedra de toque clave para afinar de cara al inicio liguero.

Al no jugarse, el choque ante el Burgos adquiere una dimensión todavía mayor, dentro del contexto de un encuentro de pretemporada, pero con el aliento liguero ya encima.

La semana también se le ha hecho larga al equipo tras la goleada encajada ante el Bristol (4-0) en tierras británicas, que, al margen del resultado, también elevó las primeras dudas con respecto a determinados puestos o una supuesta endeblez defensiva.

En este sentido, y a la espera de la valoración del propio Almada, el equipo espera la puesta a punto de jugadores como Pablo Tomeo, ya que el central recién incorporado Mohamed Jaouab no está aún al nivel físico que exige el entrenador uruguayo a sus jugadores para ponerles a jugar, como ha demostrado a lo largo de toda la pretemporada, en la que ha habido que esperar varias semanas para ver a jugadores como Trilli o Guille Bueno.

Latasa y André, fijos

Una de las apuestas más firmes del preparador sudamericano está en la idea de jugar con doble punta, con una clara apuesta por Juanmi Latasa y Marcos Andrés, dos jugadores muy del agrado del técnico, que los considera intocables y fundamentales para su proyecto.

Los dos serán la punta de lanza del equipo en este arranque de temporada, con jugadores como los canteranos Arnu o Delgado a la espera de su oportunidad en el banquillo. En este sentido, Almada tiene claro que Mamadou Sylla sería el sacrificado a la hora de liberar una ficha y que el club pudiese aligerar su masa salarial con una ficha tan importante como la del ariete senegalés.

El gran cambio –además de los laterales, en los que los canteranos Koke y Garri han sido los damnificados por los fichajes–, está en la inclusión de Chuki en el perfil derecho del ataque en detrimento de Amath.

El canterano, también fundamental en el proyecto pucelano en Segunda, ha jugado en los partidillos semanales en el teórico equipo titular y apunta al once junto a Biuk.

Por su parte, el Burgos llega al choque en su feudo con la moral intacta, ya que no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que ha disputado. Se impuso al Barakaldo CF (2-0), empató ante la Cultural y Deportivo Leonesa (0-0) y venció hace una semana a la SD Eibar (1-0), en el encuentro más complicado que ha jugado hasta ahora.

El choque para los de Luis Miguel Ramis servirá para ver a incoporaciones como la de Sergio González; aunque la afición blanquinegra tendrá que esperar para ver a su último fichaje, Víctor Mollejo ex del Atlético de Madrid.