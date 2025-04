Bruno, sincero: «Si digo lo que pienso, no juego más de aquí a final de temporada»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 6 de abril 2021, 11:35 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

Ojeroso y visiblemente cansado después de llegar de madrugada a Valladolid sin las horas preceptivas de descanso -el primer equipo aterrizó a las tres de la mañana-, Bruno ha analizado esta mañana el partido de Barcelona y la polémica actuación de Jaime Latre que le obligó a defender el empate en el tramo final con un jugador menos. El central canario, que reconoció haber dormido poco, se ha mordido la lengua en sus valoraciones para evitar posibles sanciones por parte del Comité de Competición.

«Estamos muy, muy fastidiados porque se nos fue al traste el trabajo no de los 90 minutos sino de dos semanas atrás. Nos quedamos con esa sensacion de que no merecimos perder. El equipo se vació, trabajó con y sin balón, supo sufrir y parar el partido cuando había que hacerlo,...», ha valorado, pasando por alto las conversaciones mantenidas con Jaime Latre a pie de campo a raíz de la expulsión de Óscar Plano. «Las conversaciones, por suerte o por desgracia, no puedo ser sincero porque me sancionarían. Hay gente que sabe algo más de fútbol que yo que ya ha dado su opinión, y no creo que haya tanta gente equivocada. Es una pena que sucediera lo que sucedió», incidiendo en su discurso sobre este argumento, consciente de los antecedentes que ha dejado la temporada.

«Si digo lo que pienso no juego más de aquí al final de año. Respeto mucho a los árbitros y sin quererme meter en mucho, se equivocaron. Nos podemos equivocar todos, pero vendemos mucha tecnología que luego no utilizamos. No vamos a recuperar los puntos y no quiero que me cojan por banda y me sancionen. Si nosotros cometemos algún error, lo pagamos pero no así. No creo que el Valladolid mereciera irse así del Nou Camp. He jugado muchas veces allí, alguna he puntuado, y ellos no sabían qué hacer. Estaban desesperados. La expulsión fue un palo duro y el equipo aún así se mantuvo firme. Sin querer ofender a nadie, deberían apoyarse un poco más en el VAR», se reiteró.

'No hace ningún bien a la liga'

Bruno (Santa Cruz de Tenerife, 1990) ha visto ya de todo en el mundo del fútbol y en ningún momento ha querido traspasar la línea para no dar argumentos al Comité con sus declaraciones. «Cuántas mas veces lo veo, más claro lo tengo. Me sabe mal por el club y por la afición. Si esto hubiera pasado contra otro equipo no se hablaría tanto, se hace porque fue con el Barcelona. Nosotros tenemos que estar orgullosos del trabajo, pusimos todo en el campo, llegábamos con muchas bajas al partido, era un supuesto trámite para ellos y tuvo que ser de otra manera. Si Messi te mete una falta a la escuadra o si se va de cinco y te marca, perfecto, pero no hace ningún bien a la liga que el Valladolid cayera de esa manera», ha asegurado, volviendo por un momento a las jugadas más polémicas.

«Sinceramente no recuerdo sus explicaciones. Conozco hace muchos años a Jaime Latre y me parece un buen árbitro, pero hay una serie de criterios que no tenemos claro. Él me decía que sí (en referencia a que lo había visto claro) y pienso que debería ir a verlo. Cada dos semanas van cambiando los criterios de cuando entra o no el VAR», lamentando que unas veces decidan acudir a la pantalla y otras no. «Ellos tienen la suerte de poder resolverlo en el momento porque para algo se ha instalado el VAR. Igualmente que le digan que no es roja, que es una simple zancadilla... Y con el penalti lo mismo. Le tengo un gran respeto porque creo que es un trabajo muy difícil, pero también es verdad que tienen una ayuda que no utilizan».

El buen rendimiento que ofreció la plantilla, pese a llegar mermada de efectivos a Barcelona, no es ningún consuelo para Bruno. «Por desgracia no he conocido a la afición como local, sí como visitante, y me alegro de que estén orgullosos. Estoy jodido como ellos porque te vas con cero puntos por muy bien que lo hayas hecho. Prefiero hacer peor partido y sumar. Creo que el equipo está fuerte y demostrando que compite con los mejores equipos de la liga. Ahora hay que pasar el trago lo antes posible y sacar la rabia en el campo contra el Granada», ha analizado.

Por extraer alguna conclusión positiva a la derrota, el central se queda con un patrón de juego, sólido y sin fisuras, que espera se pueda repetir ante rivales teóricamente más accesibles. «Nos tiene que servir porque hemos jugado de tú a tú con el Barcelona, que es de los equipos que mejor sacan el balón. Si lo podemos hacer con el Barcelona, lo podemos hacer contra cualquiera. Dembelé es el único que da profundidad, o Jordi Alba, pero lo supimos neutralizar bien. También contra el Sevilla, y nos tiene que reforzar», señala, apuntando que el Valladolid debe «ir a morder» en sus próximos compromisos.

Por último, Bruno González ha recordado todos los problemas que se arrastran derivados del escenario covid. «Todo esto ha cambiado nuestras vidas. Hay que ser realistas, se juegan más partidos que antes, las preparaciones han sido más cortas, influye mucho la rutina de entrenar y casa,... Mentalmente influye todo, nunca me había pasado ver a tantos compañeros con lesiones musculares y eso se debe a todo el estrés que lleva esta situación del covid. Vives en una burbuja que te afecta. Luego también hay dosis de mala fortuna, pero todos los equipos pueden hablar de esto. Espero que la próxima vida sea mejor», ha concluido.