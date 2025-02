El 'no' de Baena a la gran oferta de Arabia dispara la euforia en el Villarreal

Arturo Posada Valladolid Viernes, 31 de enero 2025, 21:01 Comenta Compartir

Hay negativas que refuerzan a un equipo y ofertas mareantes que pasan de largo. El Villarreal ha celebrado en las últimas horas la continuidad de Álex Baena en el club amarillo, después de que el Al-Ahli saudí llegase con muchísimo dinero por delante para ... hacerse con los servicios del extremo. La oferta económica parecía casi irrechazable y con visos de prosperar… si Baena hubiese estado de acuerdo. El club saudí se mostraba dispuesto a negociar por el importe fijado en la cláusula de Baena (55 millones de euros) y pagar al extremo una ficha de 15 millones al año. Sin embargo, no hubo respuesta positiva por ninguna de las dos partes. «Nos hemos negado a negociar porque no teníamos un reemplazo. Y, por si fuera, poco, el jugador no ha hecho ningún esfuerzo por irse allí», apuntó Fernando Roig Nogueroles, consejero delegado del Villarreal, en El Partidazo de Cope.

El compromiso de Baena con el Villarreal (club a cuya cantera se incorporó con once años), unido a su juventud y posibilidades más atractivas deportivamente en el futuro más inmediato (el Atlético de Madrid lo tiene entre sus objetivos y en la 'Premier League' no le va a faltar mercado) obran en favor de una decisión, que en cualquier caso, mantiene la fortaleza deportiva del Villarreal este curso y ha disparado la euforia entre los aficionados del Submarino Amarillo. Baena suma esta campaña 1558 minutos en Liga con el equipo castellonense, repartidos en 19 partidos, 18 como titular. Además, acumula ya cinco tantos y aparece como el tercer máximo goleador del equipo, sólo por detrás de Ayoze Pérez (ocho dianas) y Thierno Barry (siete). El Villarreal es el tercer equipo más anotador este curso en Primera (39 goles) tras el Real Madrid (50) y el Fútbol Club Barcelona (59). El Villarreal y Álex Baena compartieron en Instagram una imagen antigua del futbolista, cuando aún era sólo un joven canterano del conjunto castellonense. «Se queda», escribió el club 'groguet', acompañado de un corazón amarillo. La imagen simbolizaba la unión de largo recorrido con el futbolista nacido en Roquetas de Mar (Almería). El Villarreal ha dejado ese mismo 'post' fijado en su cuenta de X. A sus 23 años, Álex Baena ya cuenta con varios títulos en su haber: la Europa League que conquistó con el Villarreal en la temporada 2020-2021 (jugó 289 minutos aquel curso en esa competición y anotó dos goles) y el doble éxito internacional en el pasado verano de 2024, cuando se proclamó campeón con España en la Eurocopa (intervino en dos partidos) y, posteriormente, logró el oro olímpico con la selección española en los Juegos de París. Sendos tatuajes reflejan sobre su piel estos dos títulos en un verano inolvidable. La euforia por la continuidad de Baena y la actitud del futbolista por no salir del Villarreal en este momento llevaron a un aficionado a proponer al club amarillo que saliese gratis a los seguidores amarillos serigrafiar el nombre del futbolista. La entidad recogió el guante y anunció que, durante dos días, todas las compras realizadas en las tiendas físicas y 'on-line' del Villarreal dispondrían de la posibilidad de contar sin coste con el nombre de futbolista. Las palabras de Marcelino Este viernes, Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, manifestó que él es «tremendamente respetuoso» con las decisiones de los futbolistas. «Si hubiera decidido irse, le tendría el máximo respeto igualmente. Seguro que pasó horas muy difíciles. Al haberse quedado demuestra que es un futbolista con unas ambiciones altas a nivel deportivo y profesional. Además, tiene amor por el club al que llegó a los once años. No sólo ha valorado una situación económica sino otras: familia, amigos, forma de vivir...».

