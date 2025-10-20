El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnu, con el Real Valladolid. Alberto Mingueza

Real Valladolid

Arnu, víctima de la claúsula que le impide jugar con el Promesas

A la hora de descartar, de momento Almada confía más en Latasa, Marcos André y Jorge Delgado

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El descarte de Arnu en la lista definitiva de Guillermo Almada el pasado domingo para medirse al Sporting de Gijón responde solo a un criterio ... técnico, tal y como explica el Real Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  6. 6

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  9. 9 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid
  10. 10

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Arnu, víctima de la claúsula que le impide jugar con el Promesas

Arnu, víctima de la claúsula que le impide jugar con el Promesas