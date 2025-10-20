Arnu, víctima de la claúsula que le impide jugar con el Promesas

El descarte de Arnu en la lista definitiva de Guillermo Almada el pasado domingo para medirse al Sporting de Gijón responde solo a un criterio ... técnico, tal y como explica el Real Valladolid.

El canterano, internacional con la selección española sub 19, no es la primera vez que se queda fuera de la convocatoria pese a las necesidades ofensivas del equipo, y relegado como cuarto delantero del equipo, por detrás de Latasa, Marcos André y Jorge Delgado. A la hora de descartar, de momento Almada confía más en los tres primeros, y Arnu se queda sin convocatoria y sin minutos porque tampoco puede jugar con el filial.

Una claúsula en su contrato evita que tenga ficha con el Promesas, lo que le deja en un vacío futbolístico que evita verle durante el fin de semana.