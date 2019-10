Anuar se considera un «guerrero» y dice que va a seguir luchando porque puede «aportar cosas» Anuar conduce el balón perseguido por el jugador del Salamanca CF, Galván. / Rodrigo Jiménez El centrocampista, que no ha recibido esta vez la llamada de su selección, se ve capacitado para sumar en cualquier posición del centro del campo LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 10 octubre 2019, 15:42

Ha perdido el protagonismo que llegó a tener en uno de los tramos de la temporada pasada y, sin minutos, también ve pasar por el momento el tren de la selección de Marruecos que no le ha incluido en la última convocatoria.

Anuar Mohamed Tuhami (Ceuta, 1995) no se resigna a ganarse un puesto en el primer equipo del Real Valladolid y aunque reconoce que no pasa por su mejor momento, asegura que no va a bajar los brazos. «Sinceramente es difícil porque al final el jugador siempre quiere jugar. La verdad es que me considero un guerrero desde siempre y nunca bajo los brazos. Creo que tengo la cabeza bien puesta y eso me sirve para estar preparado para cuando el míster lo crea necesario», ha señalado al término del amistoso disputado ante el Salamanca CF, en el que ha formado con el once blanquivioleta de la segunda parte.

«Voy a seguir luchando en cada entrenamiento porque creo que puedo aportar cosas. Lo hice en Segunda, el año pasado en Primera y espero seguir haciéndolo en este. Hay que trabajar al máximo a la espera de una oportunidad», ha comentado, confesando que tenía cierta esperanza de haber jugado ante el Atlético.

Apunta Anuar que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, ya sea de 'stopper' como San Emeterio o en el lugar de Míchel. «Lo de mediocampista ofensivo o defensivo no sé, creo que tengo ambas características, puedo aportar en defensa y también cosas en ataque. Me veo en cualquier posición y en cualquiera puede rendir. Si me pides que haga un trabajo más específico creo que puedo hacerlo, ya sea defender o jugar más cerca del área», ha señalado Anuar, que considera «normal» no haber recibido esta vez la llamada del seleccionador de Marruecos.

Desde la distancia que marca el banquillo o la grada, el centrocampista valora positivamente lo conseguido por el primer equipo en estas primeras jornadas de campeonato. «Yo veo al equipo metido y con muchas ganas de conseguir el objetivo de la salvación y ojalá lo hagamos sufriendo menos. Contar con 10 puntos a estas alturas no es malo. Hemos sumado puntos ante equipos grandes y todavía quedan muchos duelos ante equipos de nuestra Liga. La gente tiene que estar contenta y con la cabeza bien alta. Nadie ha sumado los tres puntos en nuestra casa y estamos con la máxima ilusión ante lo que viene», ha concluido.