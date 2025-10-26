La amenaza intermitente de Zakaria Eddahchouri en el Deportivo

Zakaria Eddahchouri ha evidenciado cierto olfato goleador en el inicio liguero del Deportivo de La Coruña. El delantero neerlandés, de ascendencia marroquí, aparece como 'pichichi' ... del conjunto gallego tras las diez primeras jornadas de competición, aunque con intermitencias. Eddahchouri acumula cinco goles, con una buena dosis de efectividad, ya que la mitad de los diez tiros que ha dirigido entre los tres palos rivales han acabado en celebración. Los otros nueve lanzamientos que ha intentado hasta la fecha terminaron fuera. Todo en apenas 460 minutos sobre el césped, ya que sólo ha sido titular en cinco partidos y únicamente ha jugado en su totalidad el choque de hace dos jornadas frente al Málaga. Y en esos datos late, precisamente, su falta de consolidación en las alineaciones de Antonio Hidalgo, con la alternativa de su compañero Samuele Mulattieri en la posición de delantero centro. Eso sí, con peores registros para el italiano (un gol en 432 minutos repartidos en ocho partidos, cinco como titular).

Numéricamente, manda Eddahchouri. El atacante neerlandés comenzó la competición con una diana en el partido inaugural del Deportivo ante el Granada (victoria deportivista por 1-3) y fue titular en las siguientes dos jornadas, aunque en la tercera fecha de competición ya fue relevado en el descanso para dar entrada a Mulattieri, que se estrenó con un gol ante el Leganés y se quedó como titular en los cinco partidos siguientes. Sin embargo, el 'nueve' italiano no encontró en ese tramo la efectividad que mostró ante el cuadro pepinero y las tornas cambiaron. Porque, entrando desde el banquillo, Zakaria Eddahchouri efectuó una impresionante demostración realizadora ante el Mirandés en Mendizorroza, con un 'hat-trick' en apenas 19 minutos para la victoria final por 1-5, todo un golpe encima de la mesa en la carrera interna por hacerse con el puesto de delantero centro en el Dépor.

No se dejó impresionar Antonio Hidalgo por tamaña fecundidad goleadora y Eddahchouri siguió en el banco en la jornada siguiente en Riazor ante el Huesca, pero de nuevo encontró el camino del gol que se le negó a Mulattieri: 'Zaka' redondeó el 4-0 final ante los oscenses. Los cuatro tantos en dos partidos consecutivos del neerlandés como suplente tampoco sirvieron para mover al italiano del once, que siguió como titular en los empates deportivistas frente a Eibar y Almería.

Zakaria Eddahchouri ha recuperado la titularidad en las dos últimas jornadas, periodo que ha coincidido con las primeras dos derrotas que ha cosechado el cuadro coruñés este curso. En Málaga jugó el partido en su totalidad y compartió los últimos 23 minutos con Samuele Mulattieri, en una doble punta que no logró evitar la clara derrota por 3-0 en La Rosaleda, un resultado que ya figuraba en el marcador en el minuto 49. En la última jornada, en el choque a domicilio frente al Racing de Santander (victoria cántabra por 1-2), la lucha por hacerse con la posición de 'nueve' retrocedió al pasado 1 de septiembre, con los ecos del partido ante el Leganés. Eddahchouri comenzó en el once de Antonio Hidalgo, pero el técnico lo cambió en el descanso para dar entrada a Mulattieri. El neerlandés sólo había sido capaz de ejecutar un remate desviado en esa primera parte y únicamente entró en contacto con la pelota en 16 ocasiones. Por su parte, el punta italiano tampoco dio muchos más toques al balón (17), aunque logró tres remates (dos fuera, uno bloqueado).

Caída en las rocas

Zakaria Eddahchouri fue noticia el pasado mes de mayo más allá de los terrenos de juego tras caerse en las rocas del paseo marítimo de La Coruña desde una altura de cinco metros. La operación movilizó a efectivos de Salvamento Marítimo, ante la posibilidad de que hubiera precipitado al mar, algo que no sucedió. Eddahchouri, que intentaba hacerse un selfi según comentaron los testigos, fue rescatado por los bomberos. Con aquel susto ya sólo en el recuerdo, las preocupaciones del neerlandés pasan ahora por aumentar su cuota goleadora en un Dépor que ha perdido gas.

La amenaza ofensiva de Zakaria Eddahchouri resulta, por tanto, intermitente y la lucha por la posición de 'nueve' sigue abierta en La Coruña.