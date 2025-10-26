El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eddachouri, durante el último partido del Deportivo ante el Racing LaLiga
El rival del Real Valladolid

La amenaza intermitente de Zakaria Eddahchouri en el Deportivo

El delantero neerlandés es el máximo goleador del cuadro gallego este curso, con cinco tantos, pero ha alternado titularidades y suplencias

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:42

Comenta

Zakaria Eddahchouri ha evidenciado cierto olfato goleador en el inicio liguero del Deportivo de La Coruña. El delantero neerlandés, de ascendencia marroquí, aparece como 'pichichi' ... del conjunto gallego tras las diez primeras jornadas de competición, aunque con intermitencias. Eddahchouri acumula cinco goles, con una buena dosis de efectividad, ya que la mitad de los diez tiros que ha dirigido entre los tres palos rivales han acabado en celebración. Los otros nueve lanzamientos que ha intentado hasta la fecha terminaron fuera. Todo en apenas 460 minutos sobre el césped, ya que sólo ha sido titular en cinco partidos y únicamente ha jugado en su totalidad el choque de hace dos jornadas frente al Málaga. Y en esos datos late, precisamente, su falta de consolidación en las alineaciones de Antonio Hidalgo, con la alternativa de su compañero Samuele Mulattieri en la posición de delantero centro. Eso sí, con peores registros para el italiano (un gol en 432 minutos repartidos en ocho partidos, cinco como titular).

