Álvaro Rubio: «A partir del domingo veremos qué pasa»

Juan J. López Valladolid Jueves, 22 de mayo 2025, 17:21 | Actualizado 17:36h.

Álvaro Rubio atendió por última vez a los medios de comunicación, al menos esa temporada, en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. El preparador blanquivioleta fue enigmático sobre su futuro en el club y aplazó al domingo o al término del partido con el Leganés, este sábado a partir de las 18:30 horas, a valorar qué sucederá con él en el Real Valladolid, con el que no ha hablado del futuro. «Tampoco he querido hacerlo porque hasta que no acabase no quería. Esto es fútbol, pueden pasar muchas cosas y tengo que estar abierto a todo cuando acabe este partido», analizó.

Con respecto al choque con el equipo madrileño que se juega la permanencia en Primera con el RCD Espanyol –precisamente los otros dos conjuntos que subieron de la mano la pasada campaña junto al Pucela–, aseguró que «nos van a apretar mucho tanto dentro del campo como desde fuera».

«Es un partido para intentar igualar esa intensidad que va a haber en los duelos en las segundas jugadas. Puede ser que importe lo táctico, pero creo que lo mental y lo físico va a prevalecer sobre lo demás. Espero un partido muy duro con mucho balón en campo propio, porque van a intentar meternos ahí, e intentaremos contrarrestar un poco todo eso, que es lo que estamos trabajando durante la semana», analizó.

Rubio recupera para el partido en Butarque a Aidoo, Jurić y Mario Martín. «Los tres están disponibles. Han entrenado, han ido en progresión un poco durante la semana y están en plenas condiciones para el partido si no pasa nada raro», comentó.

El entrenador también valoró la figura de Kenedy y su salida a Pachuca. «Es un futbolista que no ha estado mejor que sus compañeros», agregó al tiempo que también reconoció que Marcos André también tiene a jugadores por delante para explicar su suplencia.

