Almada: «Mi primer día aquí ha sido espectacular»
El técnico del Real Valladolid se ha mostrado satisfecho con la actuación del equipo y asegura que «la defensa se mostró muy sólida»
Zaira Varas
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:28
El Real Valladolid ha protagonizado una goleada contundente frente al Ceuta en casa, y el estreno de Guillermo Almada en el banquillo blanquivioleta no ha ... podido ser más positivo. Tras el partido, el entrenador uruguayo se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del equipo y ha destacado a los jugadores más activos en ataque.
«A Amath, Chuki y Biuk les damos libertad de movimientos y rotación para que sea más difícil marcarles», explica Almada, que ha querido resaltar la actuación del delantero Amath, autor de un doblete, y la participación de Chuki y Biuk, quienes generaron constante peligro sobre la portería rival.
El técnico también ha querido valorar la actuación de Latasa: «Fue un jugador importante para nosotros hoy, generó mucho. Hizo un partido casi redondo. La defensa se mostró muy sólida». Aunque el gol de Latasa finalmente no llegó, Almada ha insistido en la importancia del trabajo de todo el quipo dentro del esquema: «Tenía tranquilidad antes del partido por cómo veía a los jugadores, siempre es importante ganar y más de la manera que se hizo». En cuanto a la defensa, Alamada ha querido probar a Iván Alejo como lateral diestro, sustituido en la segunda parte por Trilli.
Finalmente, el técnico uruguayo se ha mostrado satisfecho con el rendimiento general: «Nos dejó muy conformes la actuación del equipo tanto en juego como en presión. Es un buen comienzo para nosotros. Seguir con los pies sobre la tierra, trabajando y mejorando». Pero a pesar de la victoria, afirma que ya tienen la mente en otro sitio: «Celebrar un poco la victoria y ya pensando en Castellón».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.