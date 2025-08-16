Almada: «Mi primer día aquí ha sido espectacular»

El Real Valladolid ha protagonizado una goleada contundente frente al Ceuta en casa, y el estreno de Guillermo Almada en el banquillo blanquivioleta no ha ... podido ser más positivo. Tras el partido, el entrenador uruguayo se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del equipo y ha destacado a los jugadores más activos en ataque.

«A Amath, Chuki y Biuk les damos libertad de movimientos y rotación para que sea más difícil marcarles», explica Almada, que ha querido resaltar la actuación del delantero Amath, autor de un doblete, y la participación de Chuki y Biuk, quienes generaron constante peligro sobre la portería rival.

El técnico también ha querido valorar la actuación de Latasa: «Fue un jugador importante para nosotros hoy, generó mucho. Hizo un partido casi redondo. La defensa se mostró muy sólida». Aunque el gol de Latasa finalmente no llegó, Almada ha insistido en la importancia del trabajo de todo el quipo dentro del esquema: «Tenía tranquilidad antes del partido por cómo veía a los jugadores, siempre es importante ganar y más de la manera que se hizo». En cuanto a la defensa, Alamada ha querido probar a Iván Alejo como lateral diestro, sustituido en la segunda parte por Trilli.

Finalmente, el técnico uruguayo se ha mostrado satisfecho con el rendimiento general: «Nos dejó muy conformes la actuación del equipo tanto en juego como en presión. Es un buen comienzo para nosotros. Seguir con los pies sobre la tierra, trabajando y mejorando». Pero a pesar de la victoria, afirma que ya tienen la mente en otro sitio: «Celebrar un poco la victoria y ya pensando en Castellón».