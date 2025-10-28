Almada niega que escupiese a la grada de Riazor, «esa no es la realidad»

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, desmintió este martes que escupiese a los aficionados del Estadio de Riazor, el pasado domingo durante el encuentro entre el Deportivo de la Coruña y el Real Valladolid.

«Esa no es la realidad», zanjó para luego valorar y ya con los micrófonos apagados que no puede salir a cada acusación «o especulación» sobre el equipo o su persona.

El entrenador del @realvalladolid se encara con el público de Riazor y escupe a la grada pic.twitter.com/z8oDf3rLXp — Mos (@mosrey) October 26, 2025

El preparador blanquivioleta incidió, «no es así , y estamos mirando para adelante. No nos queremos referir a ningún partido de lo que pasó en el pasado, en ningún partido del pasado», afirmó.

El entrenador uruguayo sí reconoció que vive los partidos «intensamente». «Tengo una manera de vivirlo, pero, vuelvo a insistir, siempre con el afán de sacar las cosas buenas del equipo y tratar de ayudar a los jugadores», añadió al preguntarle por ese cambio que experimenta en rueda de prensa y delante de los medios de comunicación, y cuando salta al terreno de juego.