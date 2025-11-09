Almada: «Es un empate justo»
El técnico del Real Valladolid vuelve a lamentar la falta de claridad «en los últimos metros»
Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:23
El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, dio por bueno el punto en el Nuevo Mirandilla. «Ha sido un empate justo», setenció en la rueda ... de prensa posterior al choque. «Ha sido un partido cerrado, en el que hemos hecho mejor segundo tiempo que primero», analizó el preparador uruguayo.
«En la segunda parte hemos tenido más ocasiones, pero el empate es justo tal y como se dio el partido», incidió.
El entrenador blanquivioleta prefirió ver el vaso medio lleno tras el encuentro en Cádiz, y destacó la capacidad defensiva de su equipo. «Se trataba de no recibir goles y tener llegadas. Defendimos bien, agresivos, pero nos cortaron mucho para no hilvanar jugadas», agregó. «Es obvió que ellos también tuvieron sus méritos defendiendo», añadió de inmediato.
Aún así, Almada volvió a lamentar la falta de luz de su equipo en la zona calienta del campo. «Nos falta claridad en los últimos metros», admitió, al tiempo que indició que no hizo más cambios, porque no tenía muchas más opciones ofensivas. «Solo tenía a Sergi -por Tenés-, y Amath lo estaba haciendo bien».
Por último, el entrenador concluyó que «cuando no se puede ganar, mejor no perder».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión