Almada: «Es un empate justo»

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, dio por bueno el punto en el Nuevo Mirandilla. «Ha sido un empate justo», setenció en la rueda ... de prensa posterior al choque. «Ha sido un partido cerrado, en el que hemos hecho mejor segundo tiempo que primero», analizó el preparador uruguayo.

«En la segunda parte hemos tenido más ocasiones, pero el empate es justo tal y como se dio el partido», incidió.

El entrenador blanquivioleta prefirió ver el vaso medio lleno tras el encuentro en Cádiz, y destacó la capacidad defensiva de su equipo. «Se trataba de no recibir goles y tener llegadas. Defendimos bien, agresivos, pero nos cortaron mucho para no hilvanar jugadas», agregó. «Es obvió que ellos también tuvieron sus méritos defendiendo», añadió de inmediato.

Aún así, Almada volvió a lamentar la falta de luz de su equipo en la zona calienta del campo. «Nos falta claridad en los últimos metros», admitió, al tiempo que indició que no hizo más cambios, porque no tenía muchas más opciones ofensivas. «Solo tenía a Sergi -por Tenés-, y Amath lo estaba haciendo bien».

Por último, el entrenador concluyó que «cuando no se puede ganar, mejor no perder».