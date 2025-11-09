El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, durante el partido en Cádiz. Manuel Esteves - Factoría 9
El entrenador

Almada: «Es un empate justo»

El técnico del Real Valladolid vuelve a lamentar la falta de claridad «en los últimos metros»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, dio por bueno el punto en el Nuevo Mirandilla. «Ha sido un empate justo», setenció en la rueda ... de prensa posterior al choque. «Ha sido un partido cerrado, en el que hemos hecho mejor segundo tiempo que primero», analizó el preparador uruguayo.

