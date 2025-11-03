El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada camina sobre el césped durante el calentamiento. C. Espeso
El entrenador

Almada: «Ya dijimos que había que ganar de cualquier manera»

El técnico elogia la «valentía» de los jóvenes, considera «un tirón de orejas« la suplencia de Tomeo, y considera «normales« los pitos de la grada

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:08

Sin llegar a asomar una sonrisa, el técnico del Real Valladolid sí respiró profundamente en sala de prensa, donde explicó la victoria a partir de ... sus palabras en la previa. «Ya dijimos que había que ganar de cualquier manera. Es un triunfo muy valioso», comentó, felicitándose por el buen segundo tiempo de su equipo. «Si bien no nos dejó conforme el primer tiempo, tuvimos ocasiones que lamentablemente malogramos. Sobre Javi [Sánchez] y Tomeo tienen diferentes características y lo que necesitábamos era tomar más riesgos en la conducción. Tomamos esa decisión y creo que hicimos un gran segundo tiempo en un ambiente que no era sencillo, sobre todo para la cantidad de jóvenes que tenemos. Nos llevamos un resultado justo por lo que hicimos, y con mucha personalidad de varios chicos», apuntó, ahondando en la metamorfosis que sufrió su equipo tras el descanso. «Estuvimos más apretados, más juntos, tomamos más riesgos porque jugamos más adelantados, empujando a los centrocampistas y luego lo complementamos también con buen juego. En el primer tiempo perdimos por imprecisión, aunque sí tuvimos 4 o 5 ocasiones claras. En el segundo tiempo hicimos muy bien lo que planificamos».

