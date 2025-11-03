Almada: «Ya dijimos que había que ganar de cualquier manera»

Sin llegar a asomar una sonrisa, el técnico del Real Valladolid sí respiró profundamente en sala de prensa, donde explicó la victoria a partir de ... sus palabras en la previa. «Ya dijimos que había que ganar de cualquier manera. Es un triunfo muy valioso», comentó, felicitándose por el buen segundo tiempo de su equipo. «Si bien no nos dejó conforme el primer tiempo, tuvimos ocasiones que lamentablemente malogramos. Sobre Javi [Sánchez] y Tomeo tienen diferentes características y lo que necesitábamos era tomar más riesgos en la conducción. Tomamos esa decisión y creo que hicimos un gran segundo tiempo en un ambiente que no era sencillo, sobre todo para la cantidad de jóvenes que tenemos. Nos llevamos un resultado justo por lo que hicimos, y con mucha personalidad de varios chicos», apuntó, ahondando en la metamorfosis que sufrió su equipo tras el descanso. «Estuvimos más apretados, más juntos, tomamos más riesgos porque jugamos más adelantados, empujando a los centrocampistas y luego lo complementamos también con buen juego. En el primer tiempo perdimos por imprecisión, aunque sí tuvimos 4 o 5 ocasiones claras. En el segundo tiempo hicimos muy bien lo que planificamos».

Almada repartió elogios entre los jóvenes. «Han estado muy valientes, que es un factor importante para que se tradujera en el marcador. Se lo merecen más que nadie porque trabajan, apoyan, y seguramente se les va a abrir más oportunidades en el campeonato. La gente se siente identificado con ese aporte, así que creo que es un punto inicial para que siga creciendo y crean en sus grandes condiciones», señaló, asimilando los pitos que llegaron desde la grada en la primera parte. «Es normal, lo he vivido muchas veces en el fútbol. Somos los malos de la película por la eliminación de la Copa. Pero hay que afrontarlo como lo afrontaron hoy, con mucha personalidad», comentó. «La gente se puede expresar como crea conveniente. Venimos de una situación muy traumática y eso se arrastra este año. Nosotros también estamos dolidos por lo que sucedió en Copa», añadió.

Por último, redundó en su decisión de salir con Javi Sánchez en el centro de la zaga y el posterior cambio al descanso. «No tienen nada que ver en el cambio los pitos de la grada. ¿Tomeo? A veces hay que pegar le un tirón de orejas cuando viene de un error. Él venía de muchas buenas actuaciones. pero si un zaguero tien un error por partido y te cuesta goles, esa situación se va en desecho. Queríamos darle un tirón de orejas, a ver si uno reflexiona desde fuera lo que tiene que mejorar. Queríamos que el equipo saliera más adelante y romara más riesgos», admitió.

Ampliar Pacheta, ovacionado en Zorrilla. Espeso

Pacheta, cariacontecido

El técnico burgalés regresó a Zorrilla con el aplauso del público, algo que agradeció en sala de prensa, donde se mordió la lengua para no hablar del penalti que decidió el partido. «No voy a hablar del arbitraje, absolutamente nada. El día que hable lo haré del arbitraje, no de un solo partido», comentó en su arranque de «Es una mano, aún no la he visto, y si la he pitado es porque será mano. El problema es siempre el mismo con esto, ya hablaremos un día largo y tendido del arbitraje porque es un tema interesante», comentó, antes de ceñirse a la acción. «Es una mano, aún no la he visto, y si la he pitado es porque será mano. El problema es siempre el mismo con esto, ya hablaremos un día largo y tendido del arbitraje porque es un tema interesante».

Del partido, se quedó con el primer tiempo de los suyos. «Creo que hemos hecho una primera parte de mucho nivel, con un buen plan de partido y creo que ese es el camino. Luego cuando tienes ese tesoro del 0-1 sabíamos que iba a salir el Valladolid a tumba abierta. No hemos estado tan finos como el primer tiempo y lo hemos pagado muy caro con acciones dolorosas», analizó.

Pir último, agradeció la ovación que se llevó del público en Zorrilla. «Esa me la llevo para mi mochila, y no se me olvidará mientras vida. Muchas gracias a la gente de Valladolid, de verdad».