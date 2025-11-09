El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 13 D09/11 · Árbitro: Luis Bestard Servera

Escudo Cádiz Club de Fútbol

Cádiz

21:00h.

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol
CAD

VLL

Real Valladolid

Almada apuesta por el once de la remontada ante el Granada

El Real Valladolid sale de inicio con dos delanteros en Cádiz

Minuto a minuto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:03

Alineación y estadísticas

Gaizka Garitano

4-4-2

Alineación

Victor Wehbi Aznar Ussen

portero

Alfred Caicedo

defensa

Bojan Kovacevic

defensa

Iker Recio

defensa

Mario Climent

defensa

Iuri Tabatadze

centrocampista

Moussa Diakité

centrocampista

Sergio Ortuño

centrocampista

Brian Ocampo

centrocampista

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre

Delantero

Álvaro García Pascual

Delantero

Guillermo Almada

4-4-2

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Marcos André de Sousa Mendonça

Delantero

Jorge Delgado

Delantero

Estadísticas

0%

VLL

CAD

0%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

