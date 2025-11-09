Almada apuesta por el once de la remontada ante el Granada

Secciones
CAD
VLL
Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:03
Gaizka Garitano
4-4-2
Victor Wehbi Aznar Ussen
portero
Alfred Caicedo
defensa
Bojan Kovacevic
defensa
Iker Recio
defensa
Mario Climent
defensa
Iuri Tabatadze
centrocampista
Moussa Diakité
centrocampista
Sergio Ortuño
centrocampista
Brian Ocampo
centrocampista
Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre
Delantero
Álvaro García Pascual
Delantero
Guillermo Almada
4-4-2
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Marcos André de Sousa Mendonça
Delantero
Jorge Delgado
Delantero
0%
CAD
0%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
