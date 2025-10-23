La alegría con sordina de Peter Federico

«Llevo años trabajando. Soy un delantero-extremo y esa es mi labor: ayudar al equipo con goles. Estoy contento en lo individual», dice con ... una leve sonrisa Peter Federico González Carmona (Madrid, 2002). El hispanodominicano marcó el pasado domingo frente al Sporting su primer tanto en categoría profesional (con el Getafe había anotado en la Copa del Rey), pero la derrota del Real Valladolid por 2-3 en Zorrilla ensombrece ese hito personal. «A nadie le gusta perder y menos en su casa. Sin embargo, creo que estamos haciendo un gran trabajo y así fue el otro día, sobre todo en el primer tiempo. Esto es muy largo y debemos aprender de los errores que estamos cometiendo y ser más regulares», añade Peter Federico.

La Segunda División pone a prueba las rachas de los equipos que brillan y la compresión en la zona alta (sólo cuatro puntos de diferencia entre el primero y el décimo clasificado) demuestra la gran igualdad reinante. «Al final, pierdes dos partidos y estás a dos puntos del descenso. Ganas dos y estás líder. Así es la Segunda. Nosotros tenemos que ser más regulares y eficaces para lograr puntos». Y en esa eficacia reside, precisamente, el margen de mejora de un Pucela romo en la mayoría de sus acciones ataque y con preocupantes chispazos defensivos. La fórmula para romper esos desajustes pasa por «el trabajo». «Estamos generando bastante arriba, pero creo que tenemos que ser más eficaces tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. Sabemos lo que somos y el equipo que tenemos. Está claro que debemos mejorarlo y es lo que hacemos día a día».

El extremo hispanodominicano recuerda que el Real Valladolid «arriesga mucho» en sus planteamientos tácticos, «tanto con balón como sin balón», al ejecutar «una presión alta» que a veces conduce al fallo. «En estos últimos partidos nos ha pasado factura y hemos perdido puntos por eso. Debemos evitar los errores y mejorar para que no sucedan».

En el choque concreto ante el Sporting de la pasada jornada, Peter Federico considera que el Real Valladolid ganó la partida a su rival en la primera mitad, aunque no tuvo el filo suficiente como para ponerse por delante tras equilibrar el 0-1 inicial. «No entramos bien al partido, tanto en la primera como en la segunda parte, y empezamos perdiendo por los errores. Debimos ser más eficaces porque les sometimos. En la segunda, ellos leyeron mejor el juego porque también tienen grandes jugadores. Los errores nos condenaron».

Peter Federico se ve «cada vez mejor» y se ajusta a lo que le demanda Almada: que sea «agresivo» defensivamente en la presión y que juegue con «libertad» en las acciones ofensivas. «Debo ser más eficaz en ataque para ayudar al equipo», dice. De momento, ya ha abierto la lata de los goles. Y confía en que lleguen muchos más.