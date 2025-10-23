El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peter Federico, tras marcar ante el Sporting. Rodrigo Jiménez

Real Valladolid

La alegría con sordina de Peter Federico

El hispanodominicano, que marcó su primer gol en categoría profesional, cree que el Pucela debe mostrarse «más eficaz» en ataque y defensa

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:48

Comenta

«Llevo años trabajando. Soy un delantero-extremo y esa es mi labor: ayudar al equipo con goles. Estoy contento en lo individual», dice con ... una leve sonrisa Peter Federico González Carmona (Madrid, 2002). El hispanodominicano marcó el pasado domingo frente al Sporting su primer tanto en categoría profesional (con el Getafe había anotado en la Copa del Rey), pero la derrota del Real Valladolid por 2-3 en Zorrilla ensombrece ese hito personal. «A nadie le gusta perder y menos en su casa. Sin embargo, creo que estamos haciendo un gran trabajo y así fue el otro día, sobre todo en el primer tiempo. Esto es muy largo y debemos aprender de los errores que estamos cometiendo y ser más regulares», añade Peter Federico.

