El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores abandonan cabizbajos el césped de La Florida. Marcos Calvo
Libre directo

Humillación y autosabotaje

«El Real Valladolid es una máquina imparable de fabricar irritación, desilusión y tristeza,... cuyo objetivo es comprobar dónde se encuentra el límite humano de la paciencia»

Alberto Cuesta

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:05

Comenta

Si algo queda claro después del partido en Coruña y la humillación histórica (otra más) sufrida en Portugalete, es que el Pucela es experto en ... dispararse en un pie, tirar piedras contra su propio tejado, meter el palo en los radios de su rueda, cavar su propia tumba y tropezar infinitas veces con la misma piedra. Resumiendo: el Real Valladolid es el peor y más despiadado enemigo del Real Valladolid. No solo esta temporada: en los últimos tiempos, es recurrente ver errores graves que guardan poca relación con la calidad individual o la aptitud del futbolista de turno, sino, más bien, con desconocer el deporte que practican, no interpretar qué pide cada momento de un partido y no ser capaces de adaptarse al contexto. Siempre hay excepciones, claro. Hay errores groseros que son fortuitos, pero lo de Marcos André y Pablo Tomeo en Riazor es injustificable e inaceptable. También observamos habitualmente una falta de actitud y de profesionalidad impropia en estos niveles. De un tiempo a esta parte, parece que el perfil favorito de toda persona responsable de confeccionar la plantilla es el del futbolista que no sabe jugar al fútbol y, además, tampoco le apetece demasiado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Humillación y autosabotaje

Humillación y autosabotaje