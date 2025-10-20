El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La misma historia

«Sigo pensando que esta es una temporada de transición y que el ascenso no es una posibilidad real»

Alberto Cuesta

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:14

No nos lo pone fácil el Real Valladolid. La situación actual debería empezar a considerarse como una forma legítima de tortura. La derrota contra el ... Sporting de Gijón en Zorrilla duele, pero no es nada comparado con la agotadora sensación de que cada día estamos un poco peor que el anterior. No puedo evitar pensar que estamos viviendo una y otra vez la misma temporada. No por los resultados ni por la clasificación, sino por el desarrollo. Da igual que acabe en ascenso o en descenso. Incluso con desenlaces tan diferentes los patrones parecen repetirse. Como si fuera un videojuego con finales alternativos, pero cuya historia se desarrolla siempre de la misma manera.

