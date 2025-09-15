Héroe desalmado

La temporada pasada, la peor plantilla de la historia del Real Valladolid campaba a sus anchas. Acomodados y exigentes (aunque no todos), se atrevieron a ... colocar a dedo al entrenador que ellos querían para poder colmar sus caprichos. En esta nueva campaña, doy las gracias por tener, por fin, a un entrenador duro, con carácter de verdad, que exprime al jugador hasta que derrama su última gota de sudor. Tras vencer al Almería, la plantilla pedía dos días de descanso y Guillermo Almada les ha dado uno, ha programado seis días de entrenamiento y una doble sesión. Los jugadores pensarán que el preparador uruguayo que es un villano cruel y desalmado, pero yo, como aficionado, sólo puedo ver a un héroe sin capa.

Me acuerdo de un tuit que escribí en el descanso del último partido de pretemporada, cuando el Pucela perdía 2-0 en El Plantío contra el Burgos. Cito textualmente: «Me importa un carajo que me digan que soy un exagerado. Yo me cargaba a Almada hoy mismo. No le dejaba ni volver a Valladolid». Ya que habitualmente soy muy crítico con otras personas, vengo aquí a dar la cara para que, merecidamente, me la partan. Trato de ser objetivo y racional, pero no siempre me sale. Aquel comentario venía provocado por la mala imagen en la primera parte, pero, sobre todo, por una pretemporada en la que el entrenador me dejó muchísimas dudas por la forma de gestionar la plantilla y la integración de los nuevos jugadores. Ahora, tras cinco jornadas de Liga disputadas, el Real Valladolid suma once puntos de quince posibles, sólo ha encajado dos goles y todavía no ha perdido. Es decir, los números ratifican su trabajo y cierran la boca a charlatanes como yo.

El entrenador del Pucela reconoce ser una persona muy pasional, y eso es exactamente lo que me transmite. Mis sensaciones no tienen término medio: cuando en las convocatorias incluye a algún jugador que no debería estar ahí me siento decepcionado; cuando veo al equipo competir, me vengo arriba; cuando tarda siglos en intervenir durante los partidos, me hundo y cuando le escucho en rueda de prensa, me emociono. Sin embargo, lo que más destaco es que se me caen las lágrimas de emoción cuando veo al equipo correr, presionar, morder y competir de una manera que apenas recordaba. Sobra compromiso. Así es como, habitualmente, se empiezan a construir los buenos equipos.