El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Almada, durante un entrenamiento con el Real Valladolid. Carlos Espeso

Héroe desalmado

Libre directo ·

Se me caen las lágrimas de emoción cuando veo al Real Valladolid correr, presionar, morder y competir

Alberto Cuesta

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:10

La temporada pasada, la peor plantilla de la historia del Real Valladolid campaba a sus anchas. Acomodados y exigentes (aunque no todos), se atrevieron a ... colocar a dedo al entrenador que ellos querían para poder colmar sus caprichos. En esta nueva campaña, doy las gracias por tener, por fin, a un entrenador duro, con carácter de verdad, que exprime al jugador hasta que derrama su última gota de sudor. Tras vencer al Almería, la plantilla pedía dos días de descanso y Guillermo Almada les ha dado uno, ha programado seis días de entrenamiento y una doble sesión. Los jugadores pensarán que el preparador uruguayo que es un villano cruel y desalmado, pero yo, como aficionado, sólo puedo ver a un héroe sin capa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  6. 6

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  7. 7

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  8. 8 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  9. 9

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  10. 10 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Héroe desalmado

Héroe desalmado