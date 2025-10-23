Una vallisoletana, finalista en el Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores

El Norte Valladolid Jueves, 23 de octubre 2025, 23:04 Compartir

La llegada de una mujer llena de vitalidad a una familia conservadora aporta alegría e imaginación, transformando un simple patio en un reino de fantasía donde dos niños descubren la libertad y la magia de soñar. Aunque su partida rompe el hechizo, queda la huella de cómo la magia puede transformar la infancia incluso frente a la rigidez del mundo adulto. Esta es la historia de 'El patio encantado', de Eulalia Fernández Moreno (Madrid), el relato ganador del XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado por la Fundación 'la Caixa' junto con Radio Nacional de España (RNE) y con la colaboración de La Vanguardia, en una edición que ha vuelto a batir récord de participación.

En la categoría de microrrelato, el primer premio lo ha obtenido' Amigas de verdad', un texto cargado de ironía en el que Encarnación Roda Robles (Bilbao) expone lo absurdo y doloroso de una relación de amistad donde el apoyo solo existe en la tristeza.

Por primera vez en la historia del concurso, ha habido un doble empate en la categoría de pódcast. Se han alzado con el reconocimiento 'Una noche al fresco en la placeta de Lucas', de Conchi Rubio Granero (Cuenca), un relato que evoca el pasado y destaca la importancia de la memoria colectiva para revivir la historia, las costumbres y la vida cotidiana de un pequeño pueblo durante la posguerra; y 'Siempre nos quedará la radio', de Rafael Salas Gallego (Málaga), que aborda la soledad y resalta el papel de la radio como compañía y fuente de ilusión ante la ausencia de la familia.

Además de los primeros premios concedidos en las tres categorías, se han otorgado dos accésits, en la categoría de relato a 'Abundio', de Idoia Barrondo Etxebeste, (Vizcaya), y en la categoría de microrrelato a 'Juguetes rotos de niños ricos', de Rafael Touriño González (Las Palmas de Gran Canaria).

En Castilla y León se han presentado 305 obras. El relato de la vallisoletana María Eugenia Aguilar Merino ha resultado finalista. Su obra 'El corazón del tomate' trata temas como la pérdida de la inocencia y el paso de la infancia a la madurez, narrado con una mezcla de ingenuidad, miedo y metáfora.

Récord de relatos

En total, se han recibido 5.635 obras creadas por personas mayores de 60 años de todo el territorio español, en una edición que ha vuelto a superar las cifras de participación en todas las categorías, logrando un incremento del 9% respecto al año anterior.

Si bien la participación ha aumentado en todas las categorías, este año destaca especialmente la mejora en la calidad de la categoría de pódcast, que ha experimentado una evolución técnica notable. En palabras del jurado, «se aprecia mayor guionización, mayor cuidado en la narración y se incorporan distintas fuentes sonoras, lo que enriquece la experiencia auditiva».

La celebración del concurso, que este año ha tenido lugar en CaixaForum Madrid, ha culminado con una actuación a cargo del Coro Alderaán.

