Valle de San Juan, una industria láctea referente que crece desde el territorio

El Norte Palencia Martes, 2 de diciembre 2025, 22:25

En Villarrabé, en plena Vega de Valdavia (Palencia), la familia Rodríguez ha levantado en poco más de dos décadas un proyecto que conecta el corazón ganadero de Castilla y León con uno de los mayores distribuidores de alimentación de España: Mercadona. Desde que en 2011 la compañía se incorporó al grupo de interproveedores, Valle de San Juan ha convertido su pequeño obrador artesano en un motor industrial que sigue profundamente enraizado en el medio rural.

Hoy la empresa mantiene su ADN familiar y su apuesta radical por el sector primario: trabaja con más de 180 ganaderos de la zona, garantizando precios estables, contratos a largo plazo y acompañamiento técnico para asegurar la viabilidad de las explotaciones. Cada litro de leche que entra en la planta es el resultado del esfuerzo de estas familias y de un entorno agrícola que encuentra en Valle de San Juan un aliado para fijar población, crear empleo y dar futuro a los pueblos.

Mercadona es el principal cliente y el socio estratégico que ha permitido escalar el proyecto sin renunciar a la calidad. La exigencia de la cadena —en seguridad alimentaria, servicio, innovación y sostenibilidad— ha elevado el listón interno de la quesería y de todos sus equipos: desde la recepción de leche hasta la I+D en nuevas especialidades 'premium' y formatos de alto valor añadido. Esa cultura de mejora continua se traduce en inversiones constantes en tecnología, automatización y trazabilidad, pero también en formación y profesionalización del capital humano.

Apoyo institucional

El crecimiento de Valle de San Juan no se entendería tampoco sin el apoyo institucional. La Junta de Castilla y León y las diferentes administraciones locales han respaldado el proyecto a través de programas de modernización industrial, impulso a las energías renovables y acompañamiento en la internacionalización. La planta de Villarrabé, equipada con paneles solares para autoconsumo y sistemas de eficiencia energética, es hoy un ejemplo de cómo el sector agroalimentario puede ser competitivo, sostenible y generador de riqueza a la vez.

Con más de 200 puestos de trabajo directos, un porcentaje creciente de empleo femenino y un compromiso claro con la comarca, Valle de San Juan se ha consolidado como una industria láctea de referencia que demuestra que, cuando se alinean familia, territorio, sector primario, gran distribución y administraciones públicas, el medio rural no solo resiste: lidera.

En la actualidad, la firma produce más de ocho millones de kilos de queso al año y mantiene un crecimiento sostenido por encima del 21%. Su evolución la sitúa entre los principales productores de queso en España, un salto que no ha alterado la esencia que marcó los inicios de la empresa: respeto por el origen, calidad, cercanía con los ganaderos y arraigo profundo al territorio en el que se asienta. Además de su gama tradicional, Valle de San Juan ha encontrado en las especialidades premium una vía de diferenciación y expansión internacional. Referencias con trufa, ajo negro, jalapeño, naranja o mojo picón han despertado interés en mercados exteriores, reforzando la presencia de la marca fuera de España y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento.

Ampliar Distintos formatos y corte de queso.

Esta trayectoria de la quesería ha sido avalada en diversos certámenes nacionales e internacionales, donde sus productos han sido reconocidos por su calidad, autenticidad y elaboración tradicional.

Autoconsumo solar

Por otra parte, la empresa ha integrado un modelo basado en el autoconsumo solar, convirtiéndose en la primera compañía de su sector en obtener el sello ECO20: Made with Solar Energy, que certifica el porcentaje de energía renovable utilizada en la fabricación.

Entre sus instalaciones de Palencia y Villarrabé suman más de 3.000 paneles solares que han permitido alcanzar picos de 29% de autoconsumo en meses de máxima producción y evitar la emisión de 359,4 toneladas de CO₂, el equivalente a más de dos mil árboles.

A este compromiso se añade la certificación UNE-ISO 50001:2018, un sistema de gestión energética que sitúa a Valle de San Juan entre las tres industrias lácteas españolas que cuentan con este estándar. La compañía también ha incorporado una flota de vehículos eléctricos que se recarga en sus propios puntos habilitados tanto en Palencia como en Villarrabé.

Su propósito es claro: producir más consumiendo menos, reducir la dependencia de la red eléctrica y avanzar hacia un modelo completamente sostenible.