«Unicaja impulsa, junto con El Norte de Castilla, la vida cultural y social en Castilla y León»

Unicaja acompaña a El Norte de Castilla en la segunda edición de sus premios como patrocinador de este evento. El director territorial de Unicaja en Castilla y León, Manuel Rubio, destaca el «arraigo» de la entidad en el territorio y su apoyo a diferentes iniciativas culturales que se desarrollan en la región como puede ser la Seminci. Además, colabora con la AECC, otra de las entidades premiadas en estos galardones, con diferentes iniciativas como la Marcha contra el Cáncer que se celebra en Salamanca.

–¿Cuál es el compromiso de Unicaja con Castilla y León?

–Unicaja, como entidad financiera de referencia en Castilla y León, mantiene un apoyo activo a las familias y empresas de la región. Apostamos por un modelo de banca de proximidad, cercana y abierta a la sociedad, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios financieros diseñados para apoyar los proyectos y necesidades de empresas y particulares.

Nuestra entidad recoge el legado histórico de un amplio conjunto de cajas de ahorro, con una sólida trayectoria como entidades de crédito con un marcado carácter social. Por ello, mantenemos un profundo arraigo en nuestros territorios de origen, especialmente en Castilla y León, impulsando su desarrollo económico y social.

–¿Qué iniciativas culturales apoya Unicaja en la comunidad?

–Somos conscientes de la importancia de la cultura como motor de progreso, cohesión y proyección exterior para Castilla y León. Por ello, colaboramos en la organización y promoción de diferentes actividades en toda la comunidad. Este apoyo, enmarcado en la política de sostenibilidad de Unicaja, contribuye tanto al fortalecimiento del tejido social como al desarrollo económico de la región.

–Entre ellas figura la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que ha recibido el premio Cultura en estos galardones

–Así es y hemos tenido el privilegio de entregarles el premio. Unicaja mantiene una especial relación con la Seminci, certamen con el que colabora como patrocinador desde hace más de dos décadas. Recientemente se celebró en Valladolid la 70º edición, en la que volvimos a vestir la alfombra con nuestro color corporativo y disfrutamos del mejor cine. Para nosotros es un orgullo ver cómo la muestra crece año a año, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más relevantes a nivel nacional e internacional. Este galardón reconoce el excelente momento que vive el festival y su proyección futura.

–¿Qué otras iniciativas educativas o culturales impulsan?

–En Castilla y León, colaboramos con distintas instituciones académicas, como la Universidad de Salamanca (USAL), la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) o la Universidad de León (ULE). Precisamente, en colaboración con la UPSA, se ha lanzado recientemente una nueva edición de la convocatoria de Talent Junior, que busca canalizar el talento de los estudiantes hacia proyectos innovadores con impacto positivo en la sociedad, promoviendo la transferencia de conocimiento. Además, en Salamanca hemos puesto en marcha, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, la Casa de la Ciencia del CSIC 'María la Brava', un espacio abierto a la ciudadanía que aspira a convertirse en referente en cultura científica en toda la región, promoviendo el acceso a la ciencia de manera accesible e innovadora. Colaboramos también con la Asociación de la Prensa de Valladolid con el Premio Miguel Delibes, que pone en valor la defensa del español y su buen uso en los medios de comunicación, entre otras iniciativas.

–En cuanto al Premio Personas, recae en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Castilla y León. También le brindan apoyo

–Efectivamente, colaboramos con la AECC en diferentes iniciativas, como la Marcha Contra el Cáncer de Salamanca, un torneo de golf solidario en Ávila y cesión de espacios para diversos eventos. Nuestro apoyo a esta asociación se enmarca en nuestro compromiso social y del respaldo que ofrecemos a asociaciones y a eventos en nuestro ámbito de actuación. Es un premio muy merecido, que pone en valor el esfuerzo de miles de personas comprometidas con esta causa en Castilla y León.

–Por último, este es el segundo año que El Norte de Castilla entrega sus premios. ¿Cuál es la valoración de estos galardones?

–Estos galardones reconocen a quienes, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen al desarrollo, la identidad y el prestigio de Castilla y León. Cabe destacar también el Premio Territorio, que ha recaído en los Centros Rurales Agrupados de Castilla y León, que realizan una labor educativa esencial en las zonas con menor densidad de población. En Unicaja, como entidad centrada en las personas, trabajamos para fomentar la inclusión social, digital y financiera, impulsando además la formación y la cultura financiera entre la población, con un enfoque especial hacia los entornos rurales.

En nuestro apoyo continuo al territorio, especialmente con una región con la que nos sentimos tan identificados, el patrocinio de estos galardones reafirma el papel de Unicaja en la dinamización y cohesión territorial, contribuyendo al enriquecimiento de la vida cultural y al fortalecimiento de los valores que definen la identidad de la región.