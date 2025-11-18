«Trabajamos para ofrecer una medicina de excelencia que se traduzca en resultados reales»

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 23:22 Compartir

En continua evolución con la incorporación de nuevos profesionales y nuevas tecnologías, Recoletas Salud muestra su cercanía a la sociedad y se responsabiliza de la sanidad en todas aquellas zonas en las que tiene presencia, tal y como expone Belén Gallegos.

–¿Cuál es la presencia y oferta de Recoletas Salud en Castilla y León?

–La misión de Recoletas Salud es ser la referencia en salud y bienestar en todas aquellas zonas donde actuamos contribuyendo activamente a la mejora de la sociedad. Nos sentimos responsables de la sanidad de todas aquellas zonas en las que tenemos presencia, que mayoritariamente es Castilla y León, donde somos el grupo líder.

–De manera específica, ¿qué servicios ofrece el Hospital Recoletas Salud Campo Grande?

–En el Hospital Recoletas Salud Campo Grande, y en Recoletas Salud en general, trabajamos con un único propósito: ofrecer una medicina de excelencia que se traduzca en resultados reales para nuestros pacientes. Nuestro hospital se ha convertido en un centro de referencia que combina atención integral, tecnología avanzada y especialización médica, para ello contamos con todos los servicios esenciales: urgencias 24/7, hospitalización y UCI, diagnóstico avanzado (laboratorio y diagnóstico por imagen), farmacia hospitalaria, cirugía general y especializada además de un amplio abanico de especialidades médicas. Contamos además, con unidades punteras que prestan servicio a través de Institutos especializados: Oncológico, Cardiovascular, Urológico, Pediátrico, Nutrición y Endocrinología…, además de la recientemente inaugurada Unidad de la Mujer. A ello se suma la cirugía de alta complejidad —oncológica, torácica, neurocirugía, cardiovascular, entre otras— que llevamos a cabo siguiendo criterios de excelencia y máxima calidad. El hospital cuenta con un servicio de Traumatología completo y especializado que se ubica en la Clínica Origen Diagnóstico y Traumatología donde lleva a cabo consultas de alta resolución gracias a contar en el mismo centro con avanzados equipos de diagnóstico por imagen, manteniendo la atención quirúrgica y de urgencia en el propio hospital. El servicio trabaja de forma integrada con Fisioterapia, Rehabilitación y la Unidad del Dolor. Nuestra apuesta tecnológica incluye equipos de última generación como el acelerador lineal TrueBeam STx, medicina nuclear PET TAC, el robot Da Vinci para cirugía mínimamente invasiva y el robot MAKO para cirugía ortopédica de alta precisión, entre otros, que garantizan calidad y seguridad en los diferentes procesos.

–¿Qué mejoras o servicios ha introducido este centro de manera reciente?

–A lo largo de este año 2025 hemos continuado fortaleciendo nuestros equipos mediante la incorporación de nuevos profesionales y su especialización. Hemos avanzado en la incorporación de nuevas tecnologías en nuestros quirófanos, renovado equipamiento, integrado herramientas para la planificación quirúrgica, consolidado comités especializados, creado unidades multidisciplinares y puesto en marcha proyectos estratégicos que contribuyen a reforzar nuestro modelo asistencial. Además, hemos implementado soluciones de IA en consultas y radiología, que incrementan la precisión diagnóstica y facilitan la labor de nuestros profesionales. Otro pilar fundamental ha sido la implementación de programas de prevención en el hospital, que reducen riesgos, permiten la detección temprana de enfermedades y fomentan hábitos saludables. Entre los proyectos más relevantes de este año destaca la puesta en marcha de la nueva Unidad de la Mujer, un espacio singular que recupera el patrimonio histórico de nuestra ciudad y que cuenta con 3.500 m² dedicados al cuidado integral femenino, que incluye ginecología, obstetricia y salud preventiva prestando servicio a través de un equipo de 30 profesionales con amplia experiencia en las diferentes disciplinas. Además, contamos en el hospital con atención de urgencias ginecológicas las 24 horas. También hemos impulsado nuestra red de clínicas Vida Medicina Reproductiva Recoletas Salud, que se encuentra en proceso de expansión y que responde a una necesidad social por su impacto en la natalidad, y ha experimentado un importante desarrollo durante este año. Contamos ya con 11 clínicas de reproducción totalmente equipadas en todo el territorio nacional.

–¿Qué atención prestan a través del hospital de día oncológico?

–En el hospital de día oncológico proporcionamos un entorno seguro y especializado para la administración de terapias oncológicas con supervisión médica y atención por enfermería especializada donde el paciente es atendido en régimen ambulatorio. El trabajo en la unidad se lleva a cabo de forma multidisciplinar donde participan oncólogos, hematólogos, enfermería y farmacia entre otros, y donde además se integran otras atenciones como es el apoyo psico-oncológico, nutricional y de imagen corporal porque sabemos que cuidar la salud integral del paciente es tan importante como tratar la enfermedad. Requiere especial atención la concepción del espacio en sí mismo donde se ubica; actualmente estamos trabajando en un nuevo hospital de día oncológico que próximamente entrará en funcionamiento y que ha sido concebido bajo principios de humanización neuroarquitectónica con el objetivo de favorecer el bienestar de los pacientes.

–En este hospital se encuentra el Instituto Oncológico, referente en la comunidad autónoma por contar con la tecnología más avanzada. ¿Cuál es esa tecnología?

–En nuestro Instituto Oncológico contamos con todas las herramientas necesarias para brindar una atención integral y personalizada a cada paciente. Actualmente contamos con un equipo TrueBeam STx en nuestra instalación de Valladolid, al que se han sumado las unidades de radioterapia inauguradas en Segovia (2021) y Ponferrada (2023), ambas equipadas con la misma tecnología (TrueBeam STx) que bajo la dirección común de la Dra. Rocío Cantalapiedra permite un trabajo unificado y de equipo. Así, en las unidades de radioterapia de Recoletas Salud Segovia y Recoletas Salud Ponferrada, llevamos a cabo un proceso completo de atención de los pacientes, desde la consulta inicial, planificación del tratamiento (TAC de planificación), aplicación del tratamiento (acelerador lineal TrueBeam STx), hasta el alta definitiva. De esta manera, los pacientes pueden acceder a una atención integral sin necesidad de salir de su entorno, favoreciendo su recuperación y bienestar con los mismos estándares de calidad que en cualquier otro lugar.

–Uno de los premiados en esta edición es la AECC, ¿cuál es su compromiso con este colectivo u otro tipo de asociaciones?

–Desde hace varios años en los hospitales contamos con acuerdos de colaboración con la AECC, se trata de programas de apoyo y acompañamiento que tienen por objeto garantizar que los pacientes diagnosticados de cáncer y sus familias reciban el apoyo psicológico, social y emocional que necesiten, complementando la atención sanitaria y facilitando el acceso a recursos de forma gratuita y coordinada. Reconocer a la AECC es reconocer un servicio indispensable para la sociedad porque realiza una labor esencial y constante acompañando a pacientes y familias en los momentos más difíciles.