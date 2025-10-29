Tordesillas se llena de sabor con el XIII Concurso de Tapas 'Todos los Santos'

Andrea Sánchez Casado Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:47 Compartir

La localidad de Tordesillas se prepara para vivir uno de los fines de semana más sabrosos del año con la celebración del XIII Concurso de Tapas 'Todos los Santos', un evento ya consolidado en el calendario local que reunirá a 13 establecimientos de la localidad —desde restaurantes de cocina tradicional hasta cafeterías de estilo moderno— con el objetivo de poner en valor su gastronomía y atraer turismo en estas fechas tan significativas.

Organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Tordesillas, en colaboración con la Ruta del Vino de Rueda y la Diputación de Valladolid, el certamen mantendrá este año un precio fijo de 2,50 euros por tapa, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de propuestas culinarias creativas y de calidad en un recorrido por los sabores locales.

Los establecimientos participantes serán: Mesón Don Pancho, Seros Café y Copas, Pizzería Giovanetto, Cafetería El Corral de la Muda, Parador de Tordesillas, Restaurante El Figón, Cafetería Baonza, Bar Plaza Mayor, Restaurante Doña Carmen, Restaurante Los Toreros, Bar Centro de Día, Por Fin Café y Restaurante Viky.

El concurso contará con dos jurados. Por un lado, un jurado profesional formado por cuatro cocineros de reconocido prestigio: Toni Giménez (antiguo jefe de cocina del restaurante Arzuaga, con una estrella Michelin en 2020), Teo Rodríguez García (chef y propietario del restaurante Trasto, ganador del VIII Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid), Víctor Pérez Pelaz (chef y propietario del restaurante Casa del Arte) e Iván Ortiz Torices (jefe de cocina del restaurante Buenabrasa).

Ellos serán los encargados de otorgar los cuatro premios principales: primero, segundo, tercero y el galardón a la Tapa más original.

Por otro lado, el Premio Especial del Cliente recaerá en manos del jurado popular, mediante el sistema de 'cliente misterioso', que valorará las tapas de los distintos establecimientos sin revelar su identidad, aportando así un toque de emoción y sorpresa al certamen.

Oportunidad de promoción

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, destaca que la celebración de este concurso «supone una gran oportunidad de promoción para Tordesillas», ya que refuerza su imagen como «un destino gastronómico de referencia dentro de la provincia».

En su opinión, el evento pone en valor el talento y la creatividad de los hosteleros locales, al tiempo que contribuye a dinamizar la economía y llenar las calles de ambiente durante los días en los que se desarrolla este certamen.

Oliveira recuerda que la acogida en ediciones anteriores ha sido excelente, y confía en mantener esa buena respuesta del público. «Cada año vemos cómo aumenta la afluencia de personas que se acercan a disfrutar de las tapas y del buen ambiente que se genera en Tordesillas», señala el regidor municipal, quien destaca además, que la participación de un jurado de gran prestigio «refuerza el nivel y la proyección del certamen».

La gala de entrega de premios se celebrará el 4 de noviembre en el Auditorio El Carmelo, con la presentación de Beatriz Fulconis y la colaboración de los monologistas vallisoletanos Roberto 'Chapu' y Fran 'El Chavo', que pondrán el broche de humor a una edición que promete grandes momentos gastronómicos y de entretenimiento.

Con esta nueva convocatoria, Tordesillas reafirma su apuesta por el turismo gastronómico y por la dinamización del sector hostelero local, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del mejor sabor durante el puente de Todos los Santos.

Sin duda, una gran oportunidad para disfrutar de la Villa del Tratado y del buen hacer de los hosteleros locales que dan forma a este certamen.