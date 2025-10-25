The Olphactory: «Celebrar la vida también es una forma de recordar»

Mónica Rico Segovia Sábado, 25 de octubre 2025, 11:05 Compartir

The Olphactory persigue la filosofía de cuidar los detalles y dar importancia a las pequeñas cosas. Lo hace a través de sus productos, velas, difusores, perfumes de hogar o brumas textiles, pero también mediante experiencias, como sus talleres de ceras, una forma de acercarse al mundo de los aromas y las fragancias en primera persona.

Continuando con esta filosofía y buscando la innovación, su tienda situada en la plaza Medina del Campo de Segovia, frente a la estatua de Juan Bravo, albergará el próximo viernes 31 de octubre un evento muy especial, la celebración del Día de los Muertos, con actividades para todos los públicos, desde pintacaras para los más pequeños, hasta taller de velas, pasando por un altar, música en vivo y comida tradicional mexicana. Para conocer más sobre esta iniciativa hablamos con Jimmy García, Brand Manager de The Olphactory.

-¿Cómo surge la idea de celebrar el Día de Muertos en Segovia?

-Llevamos tiempo queriendo compartir una tradición que, aunque nace en México, tiene una belleza universal: celebrar la vida a través del recuerdo. En The Olphactory creemos en los rituales, en los aromas que despiertan emociones y en los gestos que nos conectan con los demás.

El Día de Muertos encarna todo eso. No es un día triste, sino una oportunidad para honrar a quienes ya no están, rodeados de color, fragancia y comunidad. Traer esta celebración a Segovia es nuestra manera de tender puentes entre culturas y sensibilidades, transformando la tienda, por un día, en un espacio donde los recuerdos florecen y se comparten.

-¿Cómo será el evento que se celebra el próximo viernes 31 de octubre?

-Será una tarde llena de vida, aromas y recuerdos. Hemos preparado una programación que invita a disfrutar y celebrar en distintos momentos del día. A las 17:00 horas daremos inicio a la jornada con una artista invitada que estará pintando las caras de los más pequeños, para que ellos también puedan vivir la magia del Día de Muertos desde el principio. Esta actividad será completamente gratuita para los niños.

Seguidamente, a partir de las 19:00 horas, comenzarán los talleres de velas dentro de nuestra tienda, organizados por grupos de máximo diez personas, donde los participantes crearán su propia vela artesanal con una fragancia traída directamente desde México. Cada mesa estará equipada con todos los elementos necesarios, y nuestros instructores guiarán paso a paso el proceso. A esa misma hora celebraremos con música en vivo con un DJ local, comida tradicional mexicana servida en vivo por Casa Comala (que constará de dos tacos, molcajete con torreznos y bebida) y champagne gratuito para brindar al inicio del evento.

Queremos que sea una noche para los sentidos, donde el sonido, el color, el sabor y el recuerdo se entrelacen para rendir homenaje a la vida y a quienes nos acompañan desde la memoria.

-¿Qué representa este tipo de eventos para The Olphactory?

-Mucho más que una marca de velas o fragancias, The Olphactory es una marca hecha en Segovia, con alma artesanal, que busca crear experiencias sensoriales que conecten con las personas.

Los eventos que organizamos –ya sean talleres, encuentros o celebraciones como esta- son una forma de invitar a detenerse, respirar y compartir. En un mundo que corre demasiado, queremos que nuestra tienda sea un refugio donde el tiempo se suaviza, y quien esté allí pueda disfrutar y relajarse. Es muy gratificante ver entrar a una clienta estresada a un taller y verla salir con una sonrisa y agradecida; momentos como ese nos llenan de satisfacción.

El público segoviano siempre nos ha recibido con cariño, y este evento es también una forma de agradecer y celebrar con ellos, ofreciendo un día diferente y creando la base para una tradición que esperamos que crezca año tras año.

-¿Cómo puede participar la gente?

-Sólo tienen que venir a nuestra tienda, ubicada frente a la estatua de Juan Bravo. Allí pueden reservar su plaza por 60 euros y al hacerlo recibirán un ticket que incluye la cena, el taller y la bebida. Además, tendrán la opción de dejar la foto de un ser querido en nuestro altar. Todo está organizado desde el respeto y siguiendo una tradición muy bonita, y el evento está enfocado a público de todas las edades, para que todos puedan sentirse parte de esta celebración.

Por ello, desde The Olphactory invitamos a todo el que quiera acercarse a disfrutar de esta iniciativa, a sentir, recordar y celebrar con nosotros el próximo 31 de octubre de 17:00 a 21:00 horas. Porque los recuerdos también huelen, y ese aroma –cuando se comparte- se vuelve eterno.

Temas

Segovia

Música