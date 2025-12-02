Soluciones financieras, innovación y cercanía para impulsar el futuro sostenible del campo

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 22:25 Compartir

El sector agrario es fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental de cualquier territorio. Garantiza la seguridad alimentaria, impulsa el empleo en el medio rural, fijando la población, y genera riqueza en las comunidades.

En Castilla y León, este sector se erige como eje vertebrador de la economía de la comunidad y pilar de cohesión territorial.

La región castellano y leonesa destaca por la calidad y diversidad de sus productos agroalimentarios que, junto al impulso de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en el ámbito agropecuario, hacen posible consolidar a este territorio como referente en la producción responsable y en la proyección de su marca agroalimentaria.

Soluciones financieras adaptadas al sector

En su apuesta por consolidarse como socio financiero de referencia en sus zonas de actuación, Unicaja basa su estrategia en ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de agricultores, ganaderos y empresas agroindustriales, con productos diseñados a medida, asesoramiento especializado y una amplia gama de servicios financieros y de protección.

Para cubrir las necesidades del sector, Unicaja cuenta con una sólida trayectoria en la tramitación de expedientes de la Política Agraria Común (PAC); ofrece préstamos preconcedidos tanto para los clientes que domicilian en la entidad estas ayudas como para cultivos intensivos, junto a líneas especiales en situaciones de emergencia y cuenta con una amplia gama de seguros agrarios para garantizar la protección de las explotaciones.

Gracias a esta estrategia, Unicaja se ha consolidado como entidad financiera de referencia en campañas como la PAC, logrando un incremento del 50% en la concesión de créditos respecto al año anterior. Además, colabora con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León en el desarrollo del Instrumento Financiero, que facilita el acceso al crédito al sector agrícola y ganadero de la región. La entidad también está al lado de los jóvenes agricultores y ganaderos, colaborando con las líneas ICO MAPA-SAECA-JÓVENES.

Compromiso con la sostenibilidad

De igual modo, en el marco de su política de sostenibilidad, la entidad impulsa inversiones en infraestructuras agrarias que optimicen el uso de recursos, reduzcan el consumo energético y mejoren la eficiencia hídrica, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta completa y competitiva oferta de servicios está en evolución constante, con un proceso de perfeccionamiento y especialización, con el objetivo de satisfacer las demandas de un sector en continua transformación. El compromiso de Unicaja con el mundo rural se traduce en soluciones que acompañan a los profesionales del campo en cada etapa de su actividad, fomentando la rentabilidad y sostenibilidad de sus explotaciones.

Cercanía al territorio

La participación de Unicaja en ferias y encuentros especializados refuerza también su compromiso con este sector y su cercanía al territorio. Estos encuentros constituyen un punto de contacto directo con los profesionales, permitiendo conocer de primera mano sus necesidades.

Ejemplos de ello son su reciente participación en Fruit Attraction, cita internacional celebrada en Ifema Madrid, y en Salamaq, referente agroganadero en Salamanca, con la que refuerza su compromiso con el sector agroalimentario.