Solomillo de pavo a la plancha
Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32
Ingredientes:
1 bandeja de solomillo de pavo.
1 brick de leche desnatada.
1 mazorca de maíz.
2 zanahorias, 1 cebolla tierna, 1 tomate canario, 1 limón y 1 aguacate.
Pimienta blanca, aceite y sal.
Cebollino.
Paso a paso:
Macera las pechugas de pavo con un poco de leche durante 1 hora para que queden jugosas.
Limpia y pica a cuadraditos las zanahorias, la cebolla tierna y el tomate canario.
Salpimienta el solomillo de pavo, y poner en una sartén a fuego medio tapada. A los 10 minutos darle la vuelta y volver a tapar otros 10 minutos.
Corta el solomillo de pavo en rodajas de un dedo de grosor.
Emplata poniendo el solomillo de pavo sobre el lecho de verduras picadas y granos de maíz.
Añade el aguacate a gajos, aliña con un poco de sal, pimienta, limón y aceite extra virgen. Espolvorea con un poco de cebollino picado.