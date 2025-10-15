El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Solomillo de pavo a la plancha.
Solomillo de pavo a la plancha

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32

Ingredientes:

  1. 1

    1 bandeja de solomillo de pavo.

  2. 2

    1 brick de leche desnatada.

  3. 3

    1 mazorca de maíz.

  4. 4

    2 zanahorias, 1 cebolla tierna, 1 tomate canario, 1 limón y 1 aguacate.

  5. 5

    Pimienta blanca, aceite y sal.

  6. 6

    Cebollino.

Paso a paso:

  • Macera las pechugas de pavo con un poco de leche durante 1 hora para que queden jugosas.

  • Limpia y pica a cuadraditos las zanahorias, la cebolla tierna y el tomate canario.

  • Salpimienta el solomillo de pavo, y poner en una sartén a fuego medio tapada. A los 10 minutos darle la vuelta y volver a tapar otros 10 minutos.

  • Corta el solomillo de pavo en rodajas de un dedo de grosor.

  • Emplata poniendo el solomillo de pavo sobre el lecho de verduras picadas y granos de maíz.

  • Añade el aguacate a gajos, aliña con un poco de sal, pimienta, limón y aceite extra virgen. Espolvorea con un poco de cebollino picado.

Te puede interesar

