Solomillo de pavo a la plancha.

Macera las pechugas de pavo con un poco de leche durante 1 hora para que queden jugosas.

Limpia y pica a cuadraditos las zanahorias, la cebolla tierna y el tomate canario.

Salpimienta el solomillo de pavo, y poner en una sartén a fuego medio tapada. A los 10 minutos darle la vuelta y volver a tapar otros 10 minutos.

Corta el solomillo de pavo en rodajas de un dedo de grosor.

Emplata poniendo el solomillo de pavo sobre el lecho de verduras picadas y granos de maíz.